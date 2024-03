Nguyên nhân vụ cháy hơn 200 xe máy tang vật vi phạm ở Bình Thuận

Thông tin về nguyên nhân ban đầu của vụ cháy hơn 200 xe máy là tang vật vi phạm tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết do sự bất cẩn của một chiến sĩ công an nghĩa vụ.