TPHCM mưa giảm, không khí lạnh tăng cường

TPO - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết khu vực TPHCM trong tuần đầu tháng 11 có mưa rào trong nửa đầu tuần, nửa cuối tuần mưa giảm, hầu hết chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống Bắc bộ và Trung bộ trong ngày 1 và 2/11. Đợt tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 5 và 6/11, sau đó liên tục được tăng cường bổ sung cho đến cuối tuần.

Bên cạnh đó, rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam bộ, có trục ở khoảng 7-10 độ vĩ bắc; nửa đầu tuần nối với những vùng áp thấp trên khu vực giữa hoặc nam Biển Đông. Từ giữa đến cuối tuần, có xu hướng hoạt động yếu dần và bị nén về phía nam. Một vài ngày cuối tuần, lùi hẳn về phía nam và suy yếu.

Chi phối chủ yếu đến thời tiết khu vực TPHCM trong khoảng 2-3 ngày cuối tuần là rìa phía nam "lưỡi áp cao lạnh" tăng cường và khuếch tán về phía nam.

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết khu vực TPHCM trong tuần đầu tháng 11 có mưa rào trong nửa đầu tuần, nửa cuối tuần mưa giảm, hầu hết chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi.

Trong đó, từ ngày 1-4/11: Khu vực chịu ảnh hưởng của 2 hệ thống thời tiết là không khí lạnh tăng cường và khuếch tán về phía nam và rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-12 độ vĩ bắc. Do đó thời tiết có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi với một vài nơi có mưa vừa mưa to.

Ngày 5-7/11: Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và khuếch tán về phía nam mạnh hơn, kèm theo đó là những nhiễu động trong đới gió đông gây mưa trên khu vực với khả năng có mưa cả vào lúc sáng sớm, tuy nhiên mưa hầu hết là mưa nhỏ, một vài nơi có mưa vừa.

Ngày 8-10/11: Là thời kỳ không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía nam, ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực Nam bộ nên mưa giảm, hầu hết không mưa hoặc chỉ có mưa vài nơi với lượng mưa không lớn.

Tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, hầu hết ở trong khoảng 60-100mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ và hầu hết ở khoảng 27-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết biển có mưa rào và dông. Đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa dông. Gió đổi hướng đến đông bắc cường độ yếu đến trung bình, phổ biến ở khoảng cấp 3-4 và cấp 4-5.