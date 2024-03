Bản tin 8H: Vợ chồng Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện tử vong do tai nạn

TPO - Vụ va chạm giữa xe máy và xe tải khiến người chồng điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tối 11/3, một lãnh đạo huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An xác nhận Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện này cùng chồng tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 9/3, xe máy do ông L.T.H (SN 1964, trú khối Hòa Tây, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương) điều khiển, chở vợ là V.T.N (SN 1971), va chạm với chiếc xe tải BKS 37H-018.XX, do tài xế V.X.P (SN 1984, trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) điều khiển tại Km135+600, QL7A thuộc địa bàn bản Quang Phúc, xã Tam Đình. Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, người vợ qua đời trong bệnh viện vào chiều 10/3. Qua tìm hiểu, bà V.T.N là Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Tương Dương, còn ông L.T.H là cán bộ công tác tại một trung tâm cai nghiện. Hai vợ chồng nạn nhân có một con trai đang học lớp 11 tại trường dân tộc nội trú ở TP Vinh.

Ngày 11/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.H.T (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nghề nghiệp: lao động tự do) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Bà L.H.T phải chịu hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền với tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng; bị tước quyền sử dụng Bằng lái xe hạng B1, thời hạn 23 tháng. Trước đó, khoảng 23h ngày 05/3, bà L.H.T điều khiển xe ô tô BKS 30H-11XXX di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, Cầu Giấy, xe ô tô đã va chạm với 1 xe máy đang dừng sát vỉa hè. Qua kiểm tra, bà T có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573 mg/l.

TP HCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP HCM về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Sau khi được HĐND TP thông qua, UBND TP HCM sẽ chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức thu hồi đất theo quy định. Theo tờ trình, TP HCM hiện có 13 dự án cần thu hồi đất trong năm nay với tổng diện tích 27,86 ha và 19 dự án cần thu hồi được thông qua tại Nghị quyết của HĐND TP HCM nhưng quá hạn 3 năm chưa có quyết định, nay tiếp tục với diện tích cần thu hồi gần 113 ha.

Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lấy tên "Cục An ninh mạng" hoặc "Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao" và đưa thông tin khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và biện pháp phòng chống.Các trang này còn cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công dân như tư vấn lấy lại tiền lừa đảo, hỗ trợ xử lý các vụ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều người dân không phân biệt được đâu là thông tin chính thức và có người đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo khi nghe, làm theo hướng dẫn. Theo Bộ Công an, hiện nay Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không có trang thông tin chính thức, nhưng đang trong quá trình xây dựng.

Chiều 11/3, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 22h45 ngày 10/3 tại km9+500 quốc lộ 1, đường tránh thành phố Huế, khiến 2 người đi xe máy tử vong. Sau vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe khách điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Theo đó, xe máy BKS 75AF 124.xx chở anh L.V.G. (22 tuổi) và anh L.V.D. (22 tuổi, cùng trú phường Hương Hồ, thành phố Huế) va chạm với một ô tô lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai anh G. và D. tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/3, Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ tăng, trời còn rét về đêm và sáng. Đêm 12/3 và ngày 13/3, khu vực này mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, các địa phương ven biển đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 12/3 mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động thượng tá Đỗ Hữu Tuyến, Phó trưởng Công an thành phố Biên Hòa giữ chức Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; điều động trung tá Nguyễn Lê Anh, Phó trưởng Công an thành phố Biên Hòa giữ chức Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh cũng điều động thượng tá Trần Văn Bắc, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và thượng tá Nguyễn Công Chức, Phó trưởng phòng An ninh nội địa cùng giữ chức Phó trưởng Công an thành phố Biên Hòa. (XEM CHI TIẾT)