Bản tin 8H: Công an tỉnh An Giang trao quyết định về công tác cán bộ

TPO - Công an tỉnh An Giang trao Quyết định điều động cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh Đối ngoại và Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ.

Ngày 8/3, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, Công an tỉnh An Giang trao Quyết định điều động thượng tá Mai Thu Loan, Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh Đối ngoại. Đồng thời, điều động thượng tá Huỳnh Văn Phú, Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ.

Bộ Tài Chính vừa có Công văn số 2284/BTC-HCSN giao Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ chi ngân sách đối với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tại công văn, Bộ Tài chính cho biết thời hạn các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi báo cáo quyết toán năm về Bộ Tài chính là trước ngày 1/10 năm sau. Tuy nhiên, đến ngày 5/3/2024 (quá thời hạn quy định tại Luật Ngân sách nhà nước hơn 5 tháng 5 ngày), Bộ Tài chính chưa nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của một số đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Ngày 8/3, Công an phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết người nhảy cầu Gianh tự tử là Đ.H.T. (30 tuổi; ngụ phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn), nhân viên thuỷ lợi. Sau khi được người dân cứu sống, Đ.H.T. cho hay do chơi chứng khoán từ tháng 3/2023, anh liên tục thua lỗ, dẫn đến nợ nần với số tiền lớn. Do áp lực nên T. trong một phút nông nổi, đã nhảy xuống sông Gianh tự tử. Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, Công an phường Quảng Thuận nhận được tin báo của người dân có người nhảy cầu Gianh nghi tự tử. May mắn, nam thanh niên được người đánh cá đi ngang qua cứu sống.

Ngày 8/3, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với V.H.D (sinh năm 2001, trú tại khối Thanh Nam, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, Quảng Nam) vì không chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ (không có mặt đúng theo thời gian, địa điểm) theo Lệnh gọi nhập ngũ số 100/LNN ngày 22/01/2024 của Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Hội An. Mức phạt là 62,5 triệu đồng. Ngoài ra, V.H.D buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/3, mưa nhỏ quay trở lại nhiều nơi ở miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng và trung du phổ biến 17-19 độ C, vùng núi 12-15 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 12 độ C. Tại Hà Nội, cảm giác lạnh gia tăng khi độ ẩm tăng cao. Thời tiết duy trì trạng thái âm u, mưa nhỏ kéo dài. Tình trạng này khả năng kéo dài đến hết ngày 11/3. Trong khi đó, nắng nóng gia tăng trên diện rộng tại Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực có thể chạm ngưỡng 35-37 độ C, cao hơn 2 độ C so với một ngày trước.

Ngày 8/3, Bộ Công an phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô "Phiên đấu giá thứ ba" với 188.399 biển số. Thời gian tổ chức "Phiên đấu giá thứ ba" được niêm yết từ ngày 11/3. Trong đó, TP Hà Nội có hơn 27 nghìn biển số; TP HCM có gần 18 nghìn biển số; các tỉnh thành còn lại có từ vài trăm đến vài nghìn biển số. Theo quy định, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá. Bước trả giá là 5 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 8/3, Văn phòng Quốc hội thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng ngày, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan bị bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. (XEM CHI TIẾT)