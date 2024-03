Bản tin 8H: Mất 5,4 tỷ đồng vì hẹn hò 'bác sĩ Singapore' qua mạng

TPO - Trong vòng 5 ngày, chị T. chuyển 5,4 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo sau khi tin lời "bác sĩ Singapore" quen biết qua ứng dụng hẹn hò.

Công an TP Hà Nội cho biết, đầu tháng 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận đơn của chị T. trình báo bị chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng. Chị T. cho biết tham gia ứng dụng hẹn hò Tinder và quen một người đàn ông giới thiệu là bác sĩ của một bệnh viện lớn tại Singapore. Sau khi tạo niềm tin với chị T., người này mời chị tham gia chơi tiền ảo. Sau 2 lần nạp tiền, chị T. thu về lợi nhuận 48 triệu đồng, lãi 16,8% số tiền gốc. Chị T. tiếp tục nạp 300 triệu đồng và được thông báo “tài khoản thắng 10,1 tỷ đồng” nhưng không rút được tiền, thay vào đó là thông báo “phải nộp 20% lợi nhuận thuế thu nhập cá nhân”. Chị T. nạp 1,7 tỷ đồng tiền tiền thuế thu nhập cá nhân, 2 tỷ đồng tiền xác minh tài khoản để rút được tiền về và 1,4 tỷ đồng để tham gia kênh rút tiền nhanh. Tuy nhiên, chị vẫn không rút được tiền ra. Trong vòng 5 ngày, chị T. chuyển 5,4 tỷ đồng. Biết mình bị lừa, chị T. đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 6/3, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức lễ công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã trao Nghị quyết số 05/NQ-ĐHQN-HĐT ngày 01/3/2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Quảng Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam cho TS. Phạm Nguyễn Hồng Ngự – Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.

Liên quan tới vụ xe chở gas bốc cháy lan sang nhà xưởng, 3 người bị thương, chiều 6/3, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (TP Hà Nội) cho biết, một nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Đó là ông Mai Viết C., tử vong vào 10h cùng ngày tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. 2 người còn lại là người làm thuê cho ông C., bị thương nhẹ hơn. Khu vực cháy là xưởng tạm của ông Dương Văn P., cho ông Mai Viết C. thuê để làm nơi sang chiết gas trái phép. Vụ cháy làm 2 ô tô bị thiêu rụi, trong đó có 1 xe bồn chứa gas. Khu vực xưởng tạm bị sập và biến dạng.

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 3/2024 thực hiện chi trả cho gần 3,4 triệu người hưởng với tiền là gần 18.000 tỷ đồng. BHXH Việt Nam cho biết, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 3/2024, số lượng người thụ hưởng không có nhiều thay đổi so với kỳ lương trước đó. Thời gian chi trả trực tiếp tại các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2 đến hết ngày 10/3, còn thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11 của tháng, kéo dài đến hết ngày 25 của tháng. Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM) tập trung chủ yếu vào ngày đầu tiên chi lương.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nợ thuế và các khoản thu khác thuộc Ngân sách nhà nước. Theo thông báo trên, tính đến hết tháng 1/2024, có 90 doanh nghiệp (DN) nợ thuế trên 673 tỷ đồng. Theo đó, trong số 90 DN nợ thuế nói trên, có 2 DN nợ trên 100 tỷ đồng gồm: Công ty TNHH MTV Trịnh Phong Giang (thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) nợ hơn 107,4 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) nợ hơn 100,7 tỷ đồng. 15 DN có số nợ từ 11 tỷ đồng đến trên 74 tỷ đồng như: Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội (trên 74 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Kim Oanh (hơn 46 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai (trên 38 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (trên 35 tỷ đồng)…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, nhiệt độ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ đêm 7/3 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vài nơi; đêm 7/3 và ngày 8/3 có mưa rải rác. Ở các khu vực khác, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Chiều 5/3, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Trần Văn Hà và Đại tá Văn Công Minh. (XEM CHI TIẾT)