Bản tin 8H: Ô tô khách va chạm với xe container trên quốc lộ, 5 người tử vong

TPO - Vụ tai nạn giao thông giữa xe container và ô tô khách đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 2 (đoạn qua huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) khiến 5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương.

Sáng 5/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h36 cùng ngày tại km151, quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), khiến 10 người thương vong.Vào thời điểm trên, ô tô khách tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội biển số 23F-000.xx chạy theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, xảy ra va chạm với ô tô container chở lạc khô từ Hải phòng đi Hà Giang Biển số 15C-075.xx, kéo theo rơ-mooc biển số 15R-008.xx. Hậu quả, 5 người chết tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô khách biến dạng, phần giường nằm bị bẹp. Xe container bị lật đổ ra đường. Lực lượng CSGT đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm.

Ngày 4/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định điều động, chỉ định Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc (nhiệm kỳ 2020 – 2025), giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Đồng thời, công bố quyết định điều động, chỉ định Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Lê Kỳ Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành (nhiệm kỳ 2020 – 2025), giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Ngày 4/3, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất thuộc vị trí 1 và 2 Tỉnh lộ 10A tại khu dân cư xen ghép thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ. Tại đây, ông Ng.V.Ch. (trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) đấu trúng 3 lô liền kề với giá cao ngất ngưỡng. Trong đó, lô A2 với diện tích 180 m2 có giá khởi điểm 21 triệu đồng/m2 được ông đấu trúng với giá 35 triệu đồng/m2; lô A6 giá khởi điểm 16 triệu/m2, đấu trúng với giá 21,5 triệu đồng/m2; lô A3 có diện tích hơn 221 m2, giá khởi điểm 24 triệu đồng/m2, đấu trúng với mức 40,5 triệu đồng/m2. Tổng giá trị trúng đấu giá 3 lô đất này của ông Ch. là gần 19,6 tỷ đồng.

Ngày 4/3, Công an Đà Nẵng cho biết kết quả test nhanh N.T.A. (28 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) dương tính với ma túy. Trước đó, người dân phát hiện nam thanh niên này nằm vắt vẻo ở lan can cầu Thuận Phước nên báo lực lượng chức năng. Dù được người dân và lực lượng công an khuyên can, nam thanh niên sau đó vẫn nhảy xuống sông Hàn. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiếp cận tìm kiếm, vớt được nam thanh niên. Anh A. sau đó được đưa lên bờ, bàn giao cho lực lượng y tế cứu chữa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng mai 5/3, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết trời rét, sáng xuất hiện mưa và sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng. Trong đó, Đông Bắc Bộ sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Tây Bắc Bộ cao nhất dao động 27-30 độ C, Tây Bắc nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Ngày 4/3, một lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình cho biết đã giải quyết đơn xin thôi việc từ gia đình bà P.T.M.Ng. (38 tuổi) là cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng - TAND tỉnh Quảng Bình, theo nguyện vọng cá nhân.Trước đó, tháng 11/2023, bà Ng. làm đơn xin nghỉ phép năm gửi TAND tỉnh Quảng Bình. Đơn vị này đã báo cáo TAND Tối cao và được chấp thuận cho bà Ng. nghỉ phép năm, thời hạn là 12 ngày. Tuy nhiên, hết thời hạn nghỉ phép nhưng bà Ng. không trở về cơ quan làm việc, cũng không xin phép cơ quan mà ở lại Mỹ. Sau đó, gia đình bà Ng. đã đến TAND tỉnh Quảng Bình gửi đơn của bà Ng. xin thôi việc. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 220/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Chỉ đạo. Các phó trưởng ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. (XEM CHI TIẾT)