Bản tin 8H: Đâm vợ và mẹ vợ rồi nhảy từ nóc nhà nghỉ xuống đất

TPO - Kẻ đâm trọng thương vợ và mẹ vợ ở Bắc Giang đã nhảy từ nóc một nhà nghỉ xuống đất. Cả ba đều đang trọng thương.

Tối 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho biết ông Nguyễn Văn Tích (51 tuổi, ở xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa), nhảy từ tầng cao xuống đất sau nhiều tiếng cố thủ trên nóc nhà, bị thương nặng. Theo cơ quan chức năng, đêm 1/3, Tích dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Hiền (51 tuổi) và mẹ vợ là bà Dương Thị Đối (75 tuổi). Vụ việc khiến 2 nạn nhân trọng thương. Sau đó, Tích cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe mô tô. Đến chiều 2/3, đối tượng cố thủ tại nóc nhà nghỉ ở huyện Hiệp Hòa. Công an huyện Hiệp Hòa tiếp tục điều tra vụ việc.

Ngày 2/3, Thanh tra tỉnh Trà Vinh công bố Kết luận thanh tra các công trình thủy lợi nội đồng xây dựng trong giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Châu Thành.Trong 2 năm 2016 và 2017, Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành đã chia nhỏ 6 dự toán với mức đầu tư hơn 8,6 tỷ đồng, thành 25 gói thầu để chỉ định thầu trái quy định. Tiếp đó, giai đoạn từ năm 2018-2021, Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành triển khai 22 công trình với chi phí xây dựng hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí khảo sát thiết kế cho 22 công trình này lên tới hơn 5,2 tỷ đồng, bằng 43% chi phí thi công. Loạt công trình này đã xảy ra nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 3,3 tỷ đồng.

Ngày 2/3, ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch UBND xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chó cắn liên tiếp 14 người. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiêu hủy con vật và đưa mẫu đi xét nghiệm. Theo bà Chu Thị Thu Thủy, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh, kết quả xét nghiệm cho thấy con chó trên dương tính với bệnh dại. Những người bị cắn đã được điều trị và sức khỏe hiện ổn định. Trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Đầm Hà phát hiện 2 ổ dịch bệnh dại ở 2 hộ gia đình, cơ quan chức năng địa phương đã bắt và tiêu hủy 6 con chó theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai 3/3, nhiệt độ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng dần, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh, thành khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng khoảng 2 độ C, phổ biến ngưỡng 17-21 độ C; Tây Bắc Bộ tăng khoảng 3 độ C, dao động 18-21 độ C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ 3/3, mưa ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa giảm. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Sáng 2/3, bệnh nhân P.V.M (trú tại tổ 11C, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn) leo ra mái ban công tầng 7 của khu nhà B Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Tới khoảng 10h40, ông L.V.P. (bảo vệ của bệnh viện) đã tìm cách tiếp cận, giải cứu anh M. Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu, khuyên can bệnh nhân, ông P. không may bị ngã từ lan can tầng 7 xuống tầng 3 khu nhà B bệnh viện và tử vong. Khoảng 15h, bệnh nhân P.V.M rơi từ tầng 7 và tử vong sau đó. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 1/3, tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai - giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. Ông Dương Xuân Sinh là công chức trẻ, được đào tạo cơ bản, chuyên ngành Luật và chuyên ngành Kinh tế; đã có thâm niên 28 năm công tác trong ngành Hải quan và kinh qua nhiều vị trí công tác từ công chức, lãnh đạo các đơn vị Cục Điều tra chống buôn lậu, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai từ tháng 1/2019. (XEM CHI TIẾT)