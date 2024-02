Bản tin 8H: Bữa cơm gần 6 triệu đồng, nhà hàng ở Hải Dương bị tố 'chặt chém'

TPO - Cơ quan chức năng Hải Dương bước đầu làm rõ sự việc sau khi thực khách phản ánh về bữa ăn gần 6 triệu đồng cho 17 người.

Ngày 28/2, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung tố nhà hàng 100 Huy Hạnh (địa chỉ 84 đường Lê Thánh Tông, phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) “chặt chém”. Theo nội dung bài viết, ngày 27/2, đoàn khách từ TP Hạ Long gồm 17 người vào nhà hàng 100 Huy Hạnh để ăn trưa. Họ gọi tôm chao, cá bống chiên, trâu xào, gà rang, canh cá ngạnh, ốc xào chuối đậu và cơm. Mỗi món ăn có 3 đĩa. Tổng hóa đơn cho bữa ăn là 5.850.000 đồng. Theo phản ánh, ăn cơm bình dân như vậy là đắt, chất lượng còn không như kỳ vọng. Đại diện nhà hàng 100 Huy Hạnh sau đó phản hồi rằng không bán chặt chém đối với thực khách. Giá như vậy là do nguyên liệu đắt. Khi khách hàng đến ăn, nhà hàng đã báo giá trước. Nhóm người vui vẻ trả tiền còn hẹn gặp lại. Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Phả Lại, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, nhà hàng không "chặt chém", hai bên đã thỏa thuận nhưng về lại có người đăng lên mạng xã hội.

Chiều 28/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ phương án tổng thể của 56 tỉnh, thành - Bộ Nội vụ tổng hợp, trong năm sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập 50 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó, có 11 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 16 đơn vị khuyến khích và 23 đơn vị liền kề. Dự kiến sau sắp xếp giảm 14 đơn vị. Tổng số ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243 đơn vị. Trong đó có 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề. Sau sắp xếp dự kiến giảm 619 đơn vị.

Tối muộn 28/2, CSGT đội An Sương vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng quận 12 (TP.HCM) phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở vòng xoay An Sương, khiến hai người tử vong. Trước đó, khoảng 21h15, xe tải BKS TP.HCM va chạm giao thông với xe máy BKS tỉnh Bình Dương, do thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ chở một phụ nữ, tại nút giao An Sương, phường Trung Mỹ Tây (quận 12). Va chạm mạnh khiến cả hai người trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 29/2, mưa phùn và sương mù tiếp tục bao trùm các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Bắc Bộ. Khu vực này rét đậm, có nơi rét hại. Tây Bắc Bộ mưa rải rác, riêng Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất ở Điện Biên - Lai Châu phổ biến 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C. Khoảng chiều tối và đêm 29/2, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Trong đó, từ đêm 29/2, Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái rét đậm, vùng núi rét hại. Từ chiều tối và đêm 29/2-1/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, kỳ quay số mở thưởng ngày 28/2 có một khách hàng trúng Jackpot trị giá 13 tỷ đồng. Đây là giải Jackpot thứ 3 liên tiếp chỉ trong 1 tuần.Gần đây nhất, ngày 25/2, một khách hàng trúng Jackpot 13 tỷ đồng và ngày 23/2 một khách hàng trúng thưởng 55,8 tỷ đồng. Bộ số may mắn của khách hàng gồm: 01-10-21-25-32-39. Ngoài giải Jackpot, tối 28/2, còn có 20 khách hàng trúng giải nhất với trị giá 10 triệu đồng/giải và 850 giải nhì với trị giá 300.000 đồng/giải. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 207/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 điều động, bổ nhiệm ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Hồ An Phong sinh năm 1971, quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông Hồ An Phong từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Bình; Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình; Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. (XEM CHI TIẾT)