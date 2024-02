Bản tin 8H: Đâm trọng thương 2 mẹ con người yêu cũ rồi đốt nhà

TPO - Cơ quan công an ở Hà Tĩnh đang làm rõ vụ việc nam nghi phạm dùng kéo đâm trọng thương 2 mẹ con người yêu cũ rồi phóng hỏa đốt nhà.

Tối 25/2, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, công an đang làm rõ vụ việc nam thanh niên dùng kéo đâm trọng thương 2 mẹ con người yêu cũ rồi phóng hỏa đốt nhà. Khoảng 7h30 ngày 24/2, Bùi Hoài Nam (SN 1993) đi xe máy đến nhà bạn gái cũ là chị N.T.L. (xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) để nói chuyện tình cảm. Tại đây, Nam và chị L. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau đó, Nam dùng kéo đâm gục chị L. và mẹ người yêu cũ khiến cả hai bị thương nặng. Nam còn phóng hỏa đốt nhà chị L. Sau vụ việc, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa vết thương. Nghi phạm Nam bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị công an truy bắt thành công.

Tối 25/2, ông Trần Đình Trực, Chủ tịch UBND thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cho biết vừa cứu thành công 6 học sinh khuyết tật bị đuối nước tại bãi biển Trung Lương.Trước đó khoảng 14h30 cùng ngày, nhóm trẻ thuộc một trường khuyết tật ở địa phương đã đến bãi biển Trung Lương để chơi, tắm biển. 6 học sinh ra tắm và không may bị sóng biển cuốn ra xa. Rất may, nhiều ngư dân đã phát hiện, hô hoán nhau và báo cho các lực lượng biên phòng, công an đến hỗ trợ cứu vớt.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vào lúc 13h20 ngày 24/2, tại quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông của Trạm CSGT Tùng Diễn (Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn) ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra xe máy màu trắng do nam thanh niên điều khiển, trên xe chở một người khác có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi giảm tốc độ, người điều khiển bất ngờ tăng ga tông thẳng vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động, bỏ chạy. Chiến sĩ bị hất văng lên cao rồi rơi xuống đất, bị thương nặng ở đầu. Đến 20h40 cùng ngày, tài xế là Ngô Văn Linh (SN 1998, ở thôn 96, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng) đến Công an huyện Hữu Lũng trình diện. Qua kiểm tra, Linh không vi phạm nồng độ cồn nhưng dương tính với ma túy. Hiện, Linh đang bị tạm giữ hình sự.

Ngày 25/2, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, một xe khách bị mất lái lao xuống vực ở Tam Đảo. Khoảng 16h30 cùng ngày, ông L.N.H. (SN 1962, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển ô tô khách loại 29 chỗ, biển số 29B-311.37 chạy hướng thị trấn Tam Đảo xuống núi. Trên xe có 29 người, bao gồm cả tài xế, các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân y 110 (Bắc Ninh). Khi đi đến Km19+300, QL 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo), xe khách bị mất lái, đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống dưới taluy âm khoảng 5 m. Rất may, xe khách bị chặn lại bởi cây thông lớn. Vụ tai nạn khiến 7 người trên xe bị choáng, không có hành khách bị thương tích nặng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/2, thời tiết miền Bắc duy trì mưa rét. Nhiệt độ ban ngày có thể tăng nhẹ so với một ngày trước, chạm ngưỡng 15-18 độ C nhưng mức nhiệt thấp nhất vẫn dưới 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 8 độ C. Ngày 27/2, các tỉnh, thành phố phía Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại dưới 8 độ C. Mức nhiệt thấp nhất tại Hà Nội chỉ dao động trong ngưỡng 11-14 độ C, vùng núi phía Bắc 8-11 độ C. Mưa nhỏ quay trở lại nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mở rộng xuống cả khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Đến cuối tuần (khoảng ngày 1-2/3), một đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc.

Ngày 25/2, bà Trần Thị Mỹ Diệp, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước) cho biết, địa phương đang bố trí lực lượng rào chắn, cắm biển cảnh báo người dân đảm bảo an toàn ở khu vực cầu Bà Luyến (thôn Luật Chánh) vừa bị sập.Khoảng 16h45 ngày 24/2, anh Ng.L.Th. (39 tuổi, người dân ở thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp) điều khiển xe lôi chở khoảng 1m³ cát di chuyển qua cầu Bà Luyến để phục vụ người dân địa phương xây dựng tại khu nghĩa địa thôn Luật Chánh. Tuy nhiên, khi xe lên cầu thì bất ngờ chân cầu bị gãy sập một nửa phần cầu khiến xe lôi bị mắc kẹt. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, phương tiện. (XEM CHI TIẾT)

Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, kỳ quay số mở thưởng ngày 25/2 có một khách hàng trúng Jackpot trị giá 13 tỷ đồng. Đây là giải Jackpot thứ 2 trong tuần này. Tối 23/2, một khách hàng vừa trúng Jackpot trị giá 55,8 tỷ đồng. Bộ số may mắn của khách hàng gồm: 05-07-10-12-15-26. Khách hàng trúng thưởng đã mua vé tại địa điểm bán hàng của Vietlott ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, (phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/2, lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên biển. Khoảng 16h30 cùng ngày, Phạm Xuân Th. (SN 2003, trú tại tỉnh Gia Lai, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế) cùng 3 người bạn đến tắm tại bãi biển Thuận An, phường Thuận An, TP Huế. Đến 17h30, nhóm bạn phát hiện Phạm Xuân Thành mất tích trên biển nên gọi người ứng cứu. Cùng thời điểm trên, một tàu cá loại nhỏ của một ngư dân ở phường Thuận An chở 7 người trên đường vào cửa biển Thuận An thì bị chìm. Trên tàu có 8 người, 7 người bơi vào bờ biển xã Hải Dương (TP Huế) và được người dân ứng cứu kịp thời, một người mất tích. (XEM CHI TIẾT)