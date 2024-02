'Bắt bệnh' du lịch Hội An

TP - Du lịch Hội An đang phục hồi mạnh mẽ, lượng du khách, nhất là khách quốc tế đã đến rất đông trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, chính quyền, doanh nghiệp vẫn băn khoăn với câu hỏi “Làm sao để du khách ở lại lâu hơn?”.

Ông Trần Văn Khoa - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jack Tran Tours (Hội An) cho biết, hiện khách châu Âu đổ về Hội An rất đông cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực của dòng khách truyền thống.

“Hiện khách Âu, Mỹ về Hội An rất nhiều, họ yêu thích tìm về những vùng đồng quê sinh thái Cửa Đại, Cẩm Thanh, Cẩm Châu,… Tuy nhiên, Cẩm Thanh thì loa mở rất to gây phiền tới khách. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm từ rác, cá chết lồng bè gây mùi hôi thối ở một khu vực bãi biển Cửa Đại cũng gây ảnh hưởng đến du khách”, ông Khoa nêu.

Ông Steven Wolstenholme Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An - Hoiana Resort & Golf cho rằng, du lịch xanh đang là hướng đi rất đúng đắn và quan trọng của tất cả doanh nghiệp lữ hành Quảng Nam. Các doanh nghiệp cần cùng nhau liên kết để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn du khách.

Ông Lê Ngọc Thuận, Giám đốc Công ty Sự kiện lễ hội biển An Bàng cho rằng, lượng khách càng tăng lượt xe càng nhiều, tiếng còi giao thông làm cho khách khó chịu. Ví dụ trên con đường từ phố cổ Hội An ra biển An Bàng, khách thong thả đạp xe đạp trong khi đó những xe lớn vừa chạy vừa bấm còi. Đây dù là điều rất nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng tới du khách, bởi ở các nước khác thì hầu như tiếng còi không có.

Theo Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam Phan Xuân Thanh, du lịch đang có những tín hiệu tốt sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hội An vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách, chính quyền cũng đã nỗ lực và làm tốt công tác an ninh trật tự, ra quân dẹp nạn chèo kéo để giữ hình ảnh đẹp trong du khách.

Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề tồn đọng trong thực tế, đòi hỏi lực lượng chức năng làm tốt hơn nữa, quan tâm hơn nữa về an ninh trật tự, giảm tệ nạn xã hội, đặc biệt ô nhiễm tiếng ồn, rác thải. Ông Thanh cho rằng, để thúc đẩy du lịch phát triển bền vững cần liên kết ngành, nhất là ngành du lịch với ngành nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm hướng tới du lịch xanh.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, tổng lượng khách tham quan và lưu trú tại tỉnh trong những ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 ước đạt 305.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 97.000 lượt, tăng 42%; khách nội địa ước đạt 208.000 lượt, tăng 31%. Công suất sử dụng phòng tại các khách sạn, cơ sở lưu trú trong tỉnh ước đạt 60 - 65%.