Hội An trở thành nơi trăng mật tuyệt vời của các cặp đôi

TPO - Trong 25 điểm trăng mật trong mơ năm 2024, Hội An đứng thứ 2, vượt qua thiên đường du lịch Maldives.

Mới đây, một tổ chức chuyên cung cấp các đánh giá liên quan đến du lịch đã công bố danh sách những địa danh đáng chú ý nhất cho tuần trăng mật trên thế giới.

Đáng chú ý, tỉnh Bali (Indonesia) dẫn đầu ở vị trí thứ nhất bởi sở hữu bãi biển dài, đi kèm cát trắng mịn. Trong khi đó, thành phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) trở thành điểm đến duy nhất ở Việt Nam, góp mặt ở vị trí thứ 2.

Trong quá khứ, Hội An là một thương cảng quan trọng của Đông Nam Á từ thế kỷ XV-XIX. Điểm đến này trở thành điểm dừng chân yêu thích của khách du lịch, đặc biệt là người nước ngoài.

Vào những ngày 14 âm lịch hàng tháng, nơi đây lung linh và đầy lãng mạn trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng đầy màu sắc truyền thống. Ngoài ra, phố cổ còn có những điểm tham quan nổi tiếng là chùa Cầu, đền Quan Công, đi kèm những món ăn độc đáo, thể hiện bản sắc văn hoá như cao lầu, mỳ Quảng, bánh canh. Đáng chú ý, du khách còn hết sức ấn tượng với tài nghệ may đo quần áo của các nghệ nhân.

Ngoài Bali và Hội An, danh sách điểm đến tuyệt vời nhất cho kỳ nghỉ trăng mật bao gồm những địa danh nổi bật khác, như: Maldives, Cộng hòa Dominica, Mauritius, Khao Lak (Thái Lan), Jamaica, Santorini (Hy Lạp), Zanzibar, Venice (Italy).

Bảng xếp hạng này dựa trên ý kiến đánh giá của khách du lịch trong 1 năm qua. Danh sách nằm trong khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 của Tripadvisor nhằm tôn vinh những điểm đến có nhà hàng, khách sạn và hoạt động giải trí nhận được số lượt bình chọn vượt xa mong đợi của du khách.

"Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ được trao giải Best of the Best, hiển thị mức độ xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch của các đại diện được vinh danh", trang Tripadvisor chia sẻ.