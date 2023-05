Hội An bán 4.500 vé ngày đầu 'siết' thu phí

TPO - Ngày đầu 'siết' thu vé với khách đoàn, Hội An bán 4.500 vé tham quan, trong đó 80% là khách nước ngoài. Số lượng vé này không tăng so với thời điểm chưa áp dụng quy định mới về tăng cường quản lý hoạt động tham quan phố cổ.

Sáng 16/5, Trung tâm Văn hóa Truyền thanh và Truyền hình TP. Hội An, Quảng Nam cho biết, trong ngày đầu 'siết' bán vé tham quan với khách đoàn (ngày 15/5) địa phương này bán được 4.500 vé tham quan. Trong đó có 80% là khách nước ngoài.

Số lượng vé này không tăng so với thời điểm chưa áp dụng quy định mới về tăng cường quản lý hoạt động tham quan phố cổ Hội An, ‘siết’ quy định buộc vé với khách đoàn. Hơn nữa, ngày đầu tiên áp quy định mới này vào ngày đầu tuần nên số lượng khách đến không đông như dịp cuối tuần.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An - cho biết, để triển khai phương án mới, thành phố tăng gấp đôi lực lượng kiểm soát vé và hướng dẫn du khách tham quan. Ngoài ra, tại 22 kiệt, hẻm sẽ bố trí từ 1-2 người thường xuyên túc trực tại tại kiệt hẻm dẫn vào phố cổ để hướng dẫn du khách.

Xe chở khách đoàn phải đỗ ở hai bến bên ngoài, cách trung tâm phố cổ hơn 1 km. Tại đây, nhân viên tiếp đón hướng dẫn và bán vé, sau đó xe điện trung chuyển đưa khách vào trung tâm phố cổ.

Lãnh đạo TP. Hội An cho hay, phương án tăng cường quản lý tham quan lần này Hội An kỳ vọng giảm tải mật độ giao thông, giảm áp lực cho phố cổ.

“Địa phương kỳ vọng làm sao vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh của phố cổ, vừa tiết giảm bớt lượng khách vào phố không phải để tham quan, số lượng này hiện nay chiếm rất lớn. Đợt ngày lễ 30/4 - 1/5 vừa qua thể hiện rõ bất cập ấy, du khách phải chen chúc khi tham quan, rất thiệt cho những khách bỏ tiền mua vé” - ông Lanh nói.

Lãnh đạo thành phố cho rằng, giá vé tham quan phố cổ Hội An hiện mức giá thấp nhất. Theo đó giá 80 nghìn đồng/khách với khách nội (4 ô tham quan) và 120 nghìn đồng/khách đối với khách nước ngoài (6 ô tham quan).

“Nhiều người hỏi sao Hội An không bán vé một ô chung (20.000 đồng/ô - PV) vào phố cổ nhưng nếu làm thế thì Hội An sẽ không còn là Hội An nữa. Cần thiết phải có sự ràng buộc, ép buộc, đây không phải tận thu mà làm sao khách đến phải hiểu Hội An. Đến Hội An biết thế nào là Hội quán, nhà cổ, thậm chí đến Chùa Cầu có mua vé để được hướng dẫn và được thuyết minh thông tin đầy đủ chứ không phải đến chụp hình là xong” - ông Lanh nói.