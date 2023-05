'Vé tham quan cứu di sản Hội An bên bờ vực'

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn khẳng định, vấn đề siết chặt quản lý tham quan tại phố cổ Hội An trong đó quy định bắt buộc mua vé đối với khách đoàn, là việc "không thể không làm"; nguồn thu này để trùng tu di tích.

Chiều 11/5, UBND thành phố Hội An tổ chức buổi gặp mặt thông tin với các cơ quan báo chí truyền thông về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An – Di sản văn hoá thế giới.

Phương án tăng cường quản lý hoạt động tham quan phố cổ dự kiến được áp dụng từ 15/5. Theo đó, "siết" quản lý, yêu cầu bắt buộc mua vé áp dụng với khách đoàn, và khuyến khích khách lẻ mua vé để thể hiện trách nhiệm đối với di sản. Những người vào khu phố cổ không với mục đích tham quan, chỉ uống cà phê hay chụp ảnh cưới không phải mua vé.

Sau khi có ý kiến từ dư luận, Hội An cho biết sẽ không thực hiện nội dung phân luồng đối với người dân phố cổ và du khách.

Giá vé được áp dụng 80 nghìn đồng/khách nội địa và 120 nghìn đồng/khách nước ngoài. Theo ông Sơn, đây là mức giá thấp nhất so với giá vé tham quan tại các Di sản văn hóa thế giới.

Chủ tịch UBND thành phố Hội An khẳng định, vấn đề siết chặt quản lý tham quan tại phố cổ Hội An trong đó quy định bắt buộc mua vé đối với khách đoàn là việc "không thể không làm"; nguồn thu này để trùng tu di tích.

“Trước kia từng có rất nhiều ngôi nhà ở phố cổ bị sụp, dột nát. 30 năm qua, Hội An được trùng tu vững chãi, di tích xuống cấp được cứu, trùng tu. Vé tham quan đã đưa di sản Hội An bên bờ vực đổ nát để trở nên an toàn và ngày càng đẹp hơn” – ông Sơn nhấn mạnh, đồng thời cho hay nguồn thu từ vé tham quan để đầu tư các sản phẩm du lịch, hỗ trợ chủ di tích.

Hiện nay, lượng khách quá đông ở khu phố cổ Hội An nhất là các dịp lễ khiến áp lực đè nặng, làm cho di sản mau xuống cấp và làm cho các sản phẩm du lịch không thể phục vụ tốt nhất cho du khách. Ngoài ra, tăng cường kiểm soát là để đảm bảo công bằng cho du khách, giữa doanh nghiệp làm ăn chân chính và không chân chính.

Người đứng đầu thành phố thông tin thêm, vừa qua 25 hãng lữ hành tham gia đối thoại cũng thống nhất việc cần thiết phải siết chặt quản lý vé đối với khách đoàn. Bởi sau 2 năm dịch bệnh, do cạnh tranh khốc liệt, nhiều doanh nghiệp lợi dụng sự tử tế, dễ dàng của Hội An nên có tình trạng trốn vé dù khách có bỏ phí trong tua, đối xử không công bằng với Hội An. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp.

Năm 2019, Hội An thu 300 tỷ đồng từ bán vé tham quan. Đến năm 2022 sau dịch COVID-19, tổng nguồn thu từ vé chỉ còn 32 tỷ đồng. Năm nay khách đông nườm nượp nhưng nguồn thu từ vé chỉ đạt gần 40 tỷ đồng.

“Nếu Hội An không có biện pháp tăng cường thì tới lúc phố cổ Hội An sẽ thành điểm miễn phí, và như thế sẽ không có nguồn để trùng tu hay tổ chức các hoạt động, sản phẩm du lịch”, ông Sơn nói.

Việc kiểm soát vé tới đây sẽ được thực hiện đối với khách đoàn từ 15/5. Theo đó, khách du lịch được bố trí đón tiếp bán vé từ xa ngay từ các bãi đỗ xe của thành phố.

Tại các kiệt, hẻm ra vào khu phố cổ sẽ bố trí cán bộ trực để hỗ trợ kiểm tra hướng dẫn du khách trong khung thời gian thực hiện đề án phố đi bộ và xe không động cơ.