Quảng Nam đón hơn 155 nghìn lượt khách, người nước ngoài tới tấp đến Hội An

TPO - Thời tiết khá thuận lợi dịp lễ 30/4 – 1/5 khiến lượng khách đến Quảng Nam tăng cao. Thống kê 3 ngày lễ địa phương này đón hơn 155.000 lượt khách tham quan, khách sạn hạng sang hoạt động hết công suất.

Chiều 2/5, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cho biết: Trong 3 ngày nghỉ dịp lễ 30/4-1/5, địa phương đạt tổng lượt khách hơn 155.000 lượt.

Theo ông Hồng, các ngày nghỉ lễ thời tiết tại Quảng Nam diễn ra với thời tiết thuận lợi, nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ sôi nổi tổ chức trên khắp địa bàn tỉnh.

Đặc biệt tại thành phố Hội An đã diễn ra nhiều sự kiện đặc sắc, hấp dẫn như các hoạt động trình diễn nghệ thuật, Hát Bội, giao lưu âm nhạc, trải nghiệm không gian làng nghề, ẩm thực đường phố... Do đó, lượng khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.

“Thị trường khách quốc tế đã dần phục hồi do Chính phủ mở visa thông thoáng hơn tạo điều kiện tốt cho khách quốc tế vào Việt Nam và đến Quảng Nam. Những ngày lễ không ghi nhận tình trạng tiêu cực như chặt chém, tình hình an ninh trật tự đảm bảo"- ông Hồng nói.

Thống kê của Phòng Quản lý Du lịch, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch ngày 29/4 đến 1/5 đạt 155.300 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 110.500 lượt, khách nội địa đạt 44.800 lượt.

Lượng khách tham quan đạt 109.300 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 81.000 lượt, khách nội địa đạt 28.300 lượt.

Đối với khách lưu trú đạt 46.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 29.500 lượt, khách nội địa đạt 16.500 lượt.

Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 85% đến 95%, trong đó, nhóm khách sạn 3-5 sao đạt từ 95% đến 100%.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong: tại Hội An, lượng du khách đổ về rất đông. Các tuyến đường phố cổ luôn trong tình trạng đông người, càng về chiều và tối lượng khách càng lớn. Ngoài dạo phố, tham quan các di tích, du khách cũng chọn đi thuyền dọc sông Hoài ngắm Hội An lung linh hoặc tìm về các vùng ven để trải nghiệm như làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế...