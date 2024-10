Diện mạo cây cầu 360 tỷ đồng kết nối Ninh Bình và Nam Định

TPO - Cầu Bến Mới bắc qua sông Đáy, kết nối huyện Ý Yên (Nam Định) và huyện Hoa Lư (Ninh Bình), với tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng. Hiện công trình đang được nhà thầu khẩn trương thi công để kịp thông xe trong năm 2024.

Ghi nhận của Tiền Phong tại cầu Bến Mới, phần mặt đường kết nối với điểm đầu cầu ở xã Yên Phong (huyện Ý Yên, Nam Định) đã được trải lớp thảm asphalt. Trên cầu, các công nhân đang khẩn trương siết chặt bu lông cho ống nước và phun lớp chống thấm để chuẩn bị cho việc trải thảm.

Ông Đào Nguyên Thứ (xã Yên Phong, Ý Yên) chia sẻ: "Cầu Bến Mới thật đẹp. Khi cầu hoàn thiện, người dân sẽ đi lại dễ dàng hơn và bộ mặt nông thôn sẽ ngày càng đổi mới".

Tại phía xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, công nhân cũng đang tiến hành lu mặt đường. Ông Đinh Xuân Đạt từ xã Ninh Khang phấn khởi nói: "Trước kia, muốn thăm cháu bên Ý Yên, tôi phải đi đò, mà mùa mưa bão thì đò không hoạt động. Giờ cầu Bến Mới sắp hoàn thiện, chúng tôi rất vui, vì nó giúp chúng tôi đi lại rất thuận tiện.

Cầu Bến Mới là một phần của dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ, sử dụng vốn vay ưu đãi từ Chính phủ Hàn Quốc. Dự án do Ban quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, với liên danh Ilsung Construction Co., Ltd (Hàn Quốc) và Tổng công ty Thăng Long là nhà thầu thi công. Giá trị hợp đồng gần 361 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng.

Tổng chiều dài cầu là hơn 3,2 km, với chiều dài cầu chính là 648m và được thiết kế 2 làn xe. Phần đường dẫn phía Nam Định dài khoảng 890m, còn phía Ninh Bình dài khoảng 1.660m.

Sau khi hoàn thành, cầu sẽ kết nối hoàn chỉnh quốc lộ 38B, tạo thêm trục giao thông giữa các khu du lịch của hai tỉnh và mở rộng không gian phát triển đô thị khu vực phía Bắc thành phố Ninh Bình.

Bà Vũ Thị Phong Lan, Chủ tịch UBND xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, cho biết: "Công trình đã ảnh hưởng đến hơn 5 ha đất và gần 100 hộ dân phải giải phóng mặt bằng. Nhờ sự quyết tâm của chính quyền và sự ủng hộ của người dân, công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện nhanh chóng".

Đối với các hạng mục đường dẫn, phần đường dẫn phía Nam Định đã hoàn thành cấp phối đá dăm và chuẩn bị thảm nhựa, trong khi đường dẫn phía Ninh Bình dài 1,6 km vẫn đang được gấp rút thi công.

Cầu Bến Mới là một phần trong gói thầu XL04 của dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1), là công trình quan trọng vượt sông Đáy, kết nối hai tỉnh và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế khu vực.