Hoàn thành cầu Bến Mới nối Nam Định - Ninh Bình trong tháng 10

Công trình cầu Bến Mới đang được nhà thầu rốt ráo thi công để kịp về đích trong tháng 10/2024 theo đúng tiến độ yêu cầu.

Liên quan đến tiến độ thi công cầu Bến Mới nối hai tỉnh Nam Định, Ninh Bình, đại diện ban điều hành dự án (thuộc Tổng công ty Thăng Long) cho biết, tính đến nay, công trình cầu chính đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện phần thiết bị chiếu sáng.

Đối với hạng mục đường dẫn, phần đường dẫn phía Nam Định (dài gần 900m), hoàn thành cấp phối đá dăm, chuẩn bị bắt đầu thảm nhựa.

Đường dẫn phía Ninh Bình dài 1,6km đang được cấp tập thi công, hoàn thành khối lượng cấp phối đá dăm còn lại.

"Tổng sản lượng thi công toàn bộ công trình hiện đạt gần 90% giá trị hợp đồng. Với tiến độ hiện tại, nhà thầu sẽ đảm bảo được tiến độ đưa công trình về đích trong tháng 10/2024 theo đúng yêu cầu", lãnh đạo ban điều hành chia sẻ.

Cầu Bến Mới thuộc gói thầu XL04 dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1), nằm trên QL38B là công trình cầu lớn vượt sông Đáy thuộc địa phận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Công trình do liên danh Ilsung Construction Co., Ltd (Hàn Quốc) - Tổng công ty Thăng Long là nhà thầu thi công. Giá trị hợp đồng gần 361 tỷ đồng.

Trong đó, phần cầu chính dài hơn 648m (tính đến đuôi mố) được đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới. Đường hai đầu cầu được đầu tư với bề rộng 9m.