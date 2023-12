Hội An 'mở cỗ' đón khách du lịch

TPO - Hàng loạt chuỗi sự kiện sôi động hấp dẫn diễn ra từ nay đến Tết Dương lịch được Hội An chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ du khách, với kỳ vọng mang đến nhiều trải nghiệm, kết nối người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan.

Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng

Chiều 4/12, tại TP. Hội An, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Quảng Nam phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Quảng Nam và UBND TP. Hội An tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ 1 - 2023, chủ đề “Món ngon Xứ Quảng”.

Diễn ra từ ngày 30/12/2023 đến ngày 1/1/2024 tại Quảng trường Sông Hoài, TP. Hội An, lễ hội trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, du lịch, sản phẩm OCOP với khoảng 50 gian hàng đến từ 18 thành phố, huyện, thị xã và một số tỉnh thành. Ngoài ra, các hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, du lịch; hoạt động trình diễn các món ăn đặc sắc Quảng Nam; Chương trình Đêm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Quảng Nam; tour dạy nấu ăn Mì Quảng dành các chính khách, du khách trong và ngoài nước…

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam Văn Bá Sơn cho hay, ẩm thực Quảng Nam tuy dân dã, bình dị nhưng tinh tế với nhiều món ăn nổi tiếng được các tạp chí, tổ chức du lịch uy tín trong nước và nước ngoài vinh danh.

Cao lầu Hội An được hãng tin CNN đưa vào danh sách những món mỳ ngon nhất Châu Á năm 2020. Năm 2022, CNN lần nữa giới thiệu Cao Lầu là một trong những món mỳ ngon nhất châu Á và đưa vào chuyên mục giới thiệu cho du khách mới lần đầu đến châu Á.

Từ năm 2012, Mì Quảng và Cao Lầu Hội An được công nhận Giá trị ẩm thực châu Á bởi Tổ chức kỷ lục Châu Á; năm 2020 - 2021, Hội Kỷ lục gia Việt Nam công bố quyết định công nhận 6 món ăn của Quảng Nam vào top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam như: mì Quảng, bê thui Cầu Mống, cơm gà Hội An, mực cơm biển Bình Minh, phở sắn Đông Phú và gà tre Đèo Le.

Năm 2023, ba món ăn của Quảng Nam gồm Mì Quảng, Cao Lầu, Bánh Đập được Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam lựa chọn vào danh sách các món ăn tiêu biểu của Việt Nam.

Lễ hội ẩm thực “Món ngon Xứ Quảng” nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực, du lịch tỉnh Quảng Nam, quảng bá sản phẩm du lịch; giao lưu văn hóa ẩm thực với bạn bè quốc tế.

Ông Hồ Xuân Bình - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Quảng Nam - khẳng định, tại lễ hội công tác kiểm tra, kiểm soát diễn ra chặt chẽ từ nguyên liệu chất lượng, quá trình chế biến và quá trình sử dụng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chuỗi sự kiện hút khách dịp cuối năm

Tại buổi gặp mặt, bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao Truyền thanh và truyền hình TP. Hội An - cho biết, địa phương tổ chức hàng loạt sự kiện dịp đón năm mới.

Chương trình “Hội An chào năm mới 2024” diễn ra từ ngày 30/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024 tại Vườn tượng An Hội, với chuỗi các hoạt động hấp dẫn, mang đến nhiều trải nghiệm, kết nối người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới đến với Hội An.

Ngoài ra, lễ công bố “Hội An gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023” diễn ra tối 31/12.

Một Hội An khác tươi mới với chương trình giao lưu “Hội An ngày mới” mang đến sắc màu của tuổi trẻ qua các hoạt động nhảy Flashmob, dân vũ, khiêu vũ; công bố các tác phẩm Cuộc thi sáng tạo video trên nền tảng TikTok; trình diễn âm nhạc điện tử… tại Công viên Hội An.

Chương trình dạ hội “Hội An chào năm mới 2024” diễn ra lúc 23h ngày 31/12. Không gian sắp đặt nghệ thuật, trình diễn nghề thủ công, triển lãm ảnh cùng các hoạt động giới thiệu nghệ thuật dân gian.

Trong khoảng thời gian này, Lễ hội Văn hóa ẩm thực “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng 2024” tại Quảng trường Sông Hoài trình diễn cách chế biến, bày bán các món ăn đặc sản của Hội An và một số địa phương tại Quảng Nam; giao lưu âm nhạc hằng đêm; tổ chức thưởng thức ẩm thực miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn; các workshop về ẩm thực ...

Thành phố Hội An cũng tổ chức đón đoàn khách xông đất đầu năm 2024 tại Phố cổ Hội An lúc 9h ngày 1/1/2024 tại Cổng chùa Bà Mụ. Đây như một sự chào đón nồng hậu thể hiện tấm lòng hiếu khách của Hội An đối với tất cả du khách đã, đang và sẽ chọn nơi đây làm điểm đến tham quan, du lịch và sinh sống.