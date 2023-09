Hoàng thái tử Nhật Bản và Công nương thăm phố cổ Hội An

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều tối 23/9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kawashima Kiko gặp gỡ, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thăm phố cổ Hội An.

Phát biểu chào mừng, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam bày tỏ vinh dự được đón tiếp Hoàng thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kawashima Kiko tới thăm thành phố Hội An.

Hòa cùng với dòng chảy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, thời gian qua tỉnh Quảng Nam đã chủ động và tích cực đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác, địa phương của Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản thông qua Đại sứ quán Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các tổ chức Nhật Bản đã tài trợ cho tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiều dự án với tổng nguồn vốn ODA lũy kế đến nay gần 830 triệu USD.

Các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư 18 dự án vào tỉnh Quảng Nam với tổng vốn hơn 139 triệu USD, chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Từ năm 2020 đến nay, các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản đã tài trợ cho tỉnh Quảng Nam tổng vốn viện trợ hơn 1 triệu USD nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề về y tế, giáo dục, tiểu thủ công nghiệp,... Trong đó, Tổ chức Cứu trợ/Phát triển quốc tế Nhật Bản (FIDR) hoạt động tích cực, thường xuyên tại các địa phương miền núi của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mong rằng Hoàng Thái tử và Công nương sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Quảng Nam - Việt Nam với các đối tác, địa phương Nhật Bản nói riêng ngày càng phát triển.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino chia sẻ, chuyến thăm Việt Nam lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử và Công nương sau dịch COVID-19. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản sau 6 năm kể từ chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản năm 2017.

"Tôi rất vui mừng khi quay trở lại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An. Tuy nhiên tôi đã được kể rất nhiều về Hội An là một thành phố rất thú vị nên tôi háo hức được tham quan phố cổ Hội An hôm nay”, Hoàng Thái tử Nhật Bản chia sẻ.

Đến thăm đô thị cổ Hội An, Hoàng Thái tử và Công nương đã đến các điểm di tích ghi dấu ấn đậm nét cho mối ngoại giao hữu hảo giữa Việt Nam và Nhật Bản như di tích Chùa Cầu, nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản, mô hình Châu Ấn thuyền.