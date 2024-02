Nam bộ nắng nóng, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt

TP - Khu vực các tỉnh phía Nam đã bước vào giai đoạn cao điểm mùa khô, nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài. Thời tiết bất lợi đang ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe cộng đồng, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ người già và trẻ nhỏ dễ đối mặt với tình trạng sốc nhiệt, những người phải đi lại hoặc làm việc ngoài trời có thể bị bỏng da.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện tượng El Nino đang xảy ra ở khu vực các tỉnh phía Nam. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng, có thể kéo dài đến tháng 5. Tình trạng trên khiến nền nhiệt chung của khu vực Nam bộ cao hơn so với hàng năm, nhiệt độ cao có thể đạt tới 35 - 36 độ C.

Nắng nóng diễn ra từ sáng sớm đến chiều muộn đang gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cộng đồng. Nhóm bệnh dễ dàng nhận thấy sự gia tăng là da liễu. Theo thống kê từ Bệnh viện Da liễu TPHCM, ngay sau giai đoạn Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày tại đây khám và điều trị cho gần 3.000 người. BS Trần Vũ Anh Đào, khoa Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Da liễu TPHCM, cho biết, mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân đến khám bệnh lý da liên quan đến thời tiết nắng nóng. Tiêu biểu là trường hợp nữ bệnh nhân N.T.L (45 tuổi ngụ tại TPHCM). Ngày 23/2, bà đến Bệnh viện Da liễu khám trong tình trạng bỏng rát vùng da ở vùng mặt, cổ do trước đó bà có công việc phải đi ngoài trời nắng. Qua thăm khám ghi nhận, bệnh nhân có nhiều hồng ban, bong tróc da. Sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm da do nắng.

Một trong những tác động nguy hiểm khác do thời tiết nắng nóng gây ra là tình trạng say nắng, sốc nhiệt. BS Ngô Thị Mai Phương, Phòng khám Nhi - Tiêm ngừa, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết: “Những người đi ngoài trời nắng ở nền nhiệt độ cao dễ rơi vào tình trạng sốc nhiệt, dân gian hay gọi là say nắng với biểu hiện nhức đầu, hoa mắt, buồn nôn. Đây là tình trạng thân nhiệt của bệnh nhân tăng lên do quá trình tạo nhiệt của cơ thể bất thường dưới tác động của thời tiết”. Tình trạng tăng thân nhiệt sẽ làm cho tế bào bị mất nước dẫn tới thể tích tuần hoàn giảm, kéo theo tụt huyết áp. Biểu hiện hoa mắt, chóng mặt là do tế bào thần kinh không được cung cấp đủ máu nuôi. Nếu tình trạng trên kéo dài, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng sốc nhiệt với biểu hiện vật vã, co giật, hôn mê nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần sắp xếp thời gian đi lại, làm việc ngoài trời hợp lý, tránh khung giờ cao điểm nắng nóng vào trưa và đầu giờ chiều.

Theo quan niệm dân gian, khi người bệnh bị say nắng, cần phải xoa dầu, cạo gió. Tuy nhiên, BS Mai Phương cho biết, say nắng là do tăng thân nhiệt gây ra mất nước do đó, các biện pháp trên không thể cải thiện được tình trạng bệnh nhân phải đối mặt. Khi có người bị say nắng, việc cần làm là cách ly bệnh nhân khỏi nguồn nhiệt ngoài trời, đưa vào nơi thoáng mát, bù nước qua đường uống...