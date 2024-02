Bản tin 8H: Tìm thấy chủ nhân giải độc đắc gần 56 tỷ đồng

TPO - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 56 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.163 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối 23/2, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 55.896.580.500 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.163 của sản phẩm Mega 6/45 là: 04 - 17 - 19 - 27 - 28 - 36. Tấm vé trúng giải Jackpot hôm nay chứa dãy số trên. Ngoài giải Jackpot trị giá gần 56 tỷ đồng, Hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 49 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.873 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 30.676 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng. Đại diện Vietlott thông tin, người may mắn sở hữu tấm vé trúng độc đắc là chủ thuê bao của nhà mạng Vinaphone.

Trong 2 ngày 22 và 23/2 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, triển khai quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn. Tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tập đoàn đã tín nhiệm giới thiệu đồng chí Lê Ngọc Sơn hiện đang là Phó tổng giám đốc để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Petrovietnam. Ông Lê Ngọc Sơn sinh tháng 2/1972, trước khi là Phó tổng giám Petrovietnam (từ 5/4/2021), đã từng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Khai thác Dầu khí của Petrovietnam. Trước đó ông là Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC).

Ngày 23/2, theo thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ, hiện tại, Bệnh viện Đa khoa TP thiếu đến 10 trưởng khoa, phòng trên tổng số 36 khoa, phòng. Nguyên nhân được nêu ra là các trưởng khoa, phòng nghỉ việc, nghỉ hưu. Bệnh viện đang rà soát kiện toàn các chức danh còn thiếu. Sở cũng cho biết bác sĩ Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP, xin nghỉ điều trị bệnh và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý. Theo đó, lần 1, ông nghỉ trong thời gian 6 tháng (từ ngày 1/6/2023 - 30/11/2023); lần 2 trong thời gian 3 tháng (từ ngày 1/12/2023 - 29/2/2024). Trong thời gian ông Trần Quốc Luận nghỉ điều trị bệnh, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, được phân công phụ trách, điều hành bệnh viện.

Ngày 23/2, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân. Thanh tra Bộ Công an đã mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương dự, chứng kiến và tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên, qua đó lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an là 8 trưởng phòng thuộc 8 đơn vị gồm: Cục An ninh điều tra; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Cục Cảnh sát hình sự; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Học viện An ninh nhân dân; Thanh tra Bộ Công an; Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và Bệnh viện 199. Phạm vi xác minh là từ bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (năm 2023).

Ngày 23/2, Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã triệu tập và làm việc với 2 thanh, thiếu niên là Nguyễn Văn H. (SN 2001, thường trú tại tổ 2, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả) và Lê Bảo Q. (SN 2007, thường trú tại thôn 9, xã Đông Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), đều là nhân viên làm thuê, phục vụ tại quán Dương Ốc, tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả. Trước đó, hơn 2h sáng 20/2, Vũ Viết D. (SN 1981, trú tại tổ 2, khu 6A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, là chủ quán Dương Ốc) chỉ đạo nhân viên quán mình rải chiếu ra đường đoạn Km147+400, Quốc lộ 18A, phường Cẩm Trung, nằm lên rồi chụp ảnh đăng Facebook. Qua quá trình làm việc, H. và Q. đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm.

Theo thống kê của sân bay Nội Bài (Hà Nội), lưu lượng khách quốc tế tăng cao từ Tết Nguyên đán đến nay. Ngày cao nhất đã có 233 chuyến bay với gần 38.000 lượt khách quốc tế, vượt qua ngày cao nhất của năm 2019 (37.000 lượt khách). Tính trong tuần qua, lượng khách quốc tế tăng 14,7% so với tuần trước (đạt trung bình gần 36.000 lượt khách/ngày), vượt qua cao điểm Tết của năm 2019 (34.000 khách/ngày). Sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách bay quốc tế chủ động lên sớm trước ít nhất 3 tiếng so với giờ khởi hành để kịp hoàn thành các thủ tục hàng không, tránh nguy cơ chậm chuyến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/2, không khí lạnh lệch đông lấn sâu vào đất liền, tiếp tục gây ra tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn ở Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ C so với một ngày trước, khiến cảm giác rét buốt gia tăng. Nhiệt độ thấp nhất trong hôm nay ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Khu vực núi cao có nơi dưới 11 độ C. Cùng với đó, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Trạng thái mưa phùn, mưa nhỏ ở miền Bắc kéo dài nhiều ngày tới. Đến khoảng ngày 27/2, không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây giảm nhiệt cho khu vực.