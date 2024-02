Bản tin 8H: Công bố các quyết định nhân sự của Viện trưởng VKSND tối cao

TPO - Viện KSND cấp cao tại TPHCM vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm các chức danh kiểm sát viên.

Ngày 21/2, Viện kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TPHCM (Viện cấp cao 3) long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên (KSV) các cấp.Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đảm, Chánh Văn phòng Viện cấp cao 3, công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm KSV cao cấp, KSV trung cấp và KSV sơ cấp. Cụ thể đối với ngạch KSV cao cấp có 3 đồng chí: Đỗ Xuân Lượng (Văn phòng), Hà Văn Hiến (Viện 2), Lê Tấn Cường (Viện 1), thời gian bổ nhiệm là 10 năm; KSV trung cấp có 4 đồng chí: Đinh Thị Hương Dịu, Chử Thị Định, Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Quang Thùy; KSV sơ cấp có 6 đồng chí: Đậu Thanh Bình, Hoàng Thủy Tiên, Đinh Thị Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phan Thị Hoài, Mai Thị Tuyết. Thời gian bổ nhiệm KSV sơ cấp và trung cấp là 5 năm. Ngoài ra, đồng chí Trần Ngọc Đoàn - KSV cao cấp được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Viện cấp cao 3.

Chiều 21/2, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Duy Tiên (Hà Nam) tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã. Thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng và Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Thượng tá Ngô Việt Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Duy Tiên được điều động giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Thượng tá Trần Thành Chung, Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh được điều động giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Duy Tiên. Tại hội nghị, Thượng tá Ngô Việt Hưng đã thông qua biên bản bàn giao toàn bộ nhiệm vụ liên quan chức năng, nhiệm vụ của chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã cho Thượng tá Trần Thành Chung.

Ngày 21/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký Quyết định về việc ban hành số lượng, chủng loại ô tô phục vụ công tác chung. Tổng số lượng xe được phê duyệt là 151 chiếc. Trong đó, khối sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc thành phố có 90 chiếc. Khối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố được cấp 36 chiếc; riêng đơn vị trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và dạy nghề có 25 chiếc. Chủng loại là ô tô một cầu hoặc hai cầu, từ 4 đến 16 chỗ ngồi, bao gồm cả ô tô bán tải.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin hàng loạt ngôi mộ trong nghĩa trang phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bị kẻ xấu phá hoại. Tối 21/2, lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận thông tin trên. Theo vị lãnh đạo, ngày 20/2, Công an phường Tây Mỗ nhận được tin báo từ người dân về vụ việc. Sau khi nắm được thông tin, công an phường đã báo cáo Công an quận Nam Từ Liêm và Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý.

Ngày 21/2, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh cho biết đang làm rõ nguyên nhân khiến 57 công nhân Công ty TNHH Vega Balls, Khu công nghiệp Đông Mai (phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) phải nhập viện. Trước đó, vào 9h30 cùng ngày, tại nhà máy của Công ty TNHH Vega Balls, một số công nhân có hiện tượng buồn nôn, khó thở, nghi bị ngộ độc khí do hỏng máy nén khí. Sau đó, 33 công nhân được đưa đến đến Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí và 24 công nhân đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên thăm khám. Đến thời điểm hiện tại, 100% công nhân đã tỉnh và tiếp tục được theo dõi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 22/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ tối và đêm ngày 22/2, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3. Từ 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 22-24/2, khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ.