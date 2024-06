Miền Bắc sắp mưa dông diện rộng, vùng núi Bắc Bộ mưa lớn

TPO - Dự báo chiều tối nay (30/6), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rải rác. Chiều tối 1/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ chiều tối 2/7, miền Bắc có mưa dông diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm nay (30/6), khu vực vùng núi phía Tây Bắc có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối mai (1/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước khi mưa dông rải rác, ban ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình ngày mai tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ. Ngày 2/7, khu vực này tiếp tục có nắng nóng nhưng giảm nhẹ về cường độ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo từ chiều tối và đêm ngày 2/7 đến ngày 4/7, các tỉnh miền Bắc bước vào một đợt mưa dông diện rộng, riêng khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 5-10/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại miền Trung, hôm nay nắng nóng tiếp tục với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Đô Lương (Nghệ An) 36.2 độ, Tp Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 36.3 độ, Tp Huế (Thừa Thiên Huế) 36.8 độ, Tp Đà Nẵng 36.8 độ, Tp Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 37.5 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 37.0 độ, Tuy Hòa (Phú Yên) 36.4 độ. Dự báo trong hai ngày 1-2/7, miền Trung tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo từ 3/7, nắng nóng có khả năng dịu dần ở miền Trung. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 2/7, gió mùa tây nam hoạt động tăng cường. Do đó, vào chiều tối và tối các ngày từ 2-10/7, khu vực này có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.