Bản tin 8H: 3 người cùng trúng tiền tỷ của Vietlott

TPO - Lần đầu tiên Vietlott ghi nhận 3 người cùng trúng giải Jackpot 2 trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối 17/2.

Tối 17/2, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối 17/2, Vietlott đã tìm thấy 3 chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot 2, mỗi tấm vé trị giá 1.815.013.083 đồng (tổng giá trị 3 tấm vé hơn 5 tỷ đồng). Tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu và 1 cặp số đặc biệt trùng với giải Jackpot 2 là: 08-12-17-27-38-55| 47. Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 22 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.568 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 33.396 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Ngày 17/2, đại diện nhà xe giường nằm N.T. (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã thông tin sự việc tài xế bị tố có hành vi sàm sỡ nữ hành khách. Theo đó, người bị tố cáo là tài xế tên B. (52 tuổi). Xác minh qua điện thoại, tài xế B. khẳng định không có hành vi sàm sỡ, chỉ vô tình quơ tay đụng phải nữ hành khách khi đang nằm ngủ trên lối đi lại của xe. Nhà xe cho biết thêm ông B. làm việc cả chục năm chưa có điều tiếng gì. Trước đó, chị Q. (21 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) đã đăng clip lên trang Facebook cá nhân với nội dung tố tài xế B. sàm sỡ khi đang trên đường từ Đắk Lắk xuống TP.HCM vào tối 16/2.

Ngày 17/2, thông tin từ Công ty CP Than Vàng Danh cho biết đã quyết định thưởng mỗi công nhân 1 triệu đồng để bù đắp cho phần quà Tết có sản phẩm bị hết hạn sử dụng. Trước đó, một số người lao động của Công ty Than Vàng Danh phản ánh về việc trong quà Tết Giáp Thìn 2024 có một số hộp bánh kem xốp Smile Time có thời hạn sử dụng không rõ ràng. Trên bao bì có in ngày sản xuất 20/10/2023, hết hạn vào ngày 20/7/2024. Tuy nhiên, chỉ cần bị chà mạnh thì dòng chữ số này bị mờ đi và có thể thấy phía dưới có dòng chữ ghi hạn sử dụng 1/6/2023. Sản phẩm này nằm trong gói thầu "Cung cấp hàng hóa hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động nhân dịp tết Giáp Thìn" năm 2024 mà Than Vàng Danh ký với liên danh 6 nhà thầu, tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng.

Ngày 17/2, lãnh đạo UBND xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ phóng hỏa.Theo đó, chiều 15/2, một nam thanh niên 23 tuổi (trú tại xã Chiềng Khoong) xin tiền bố mẹ để mua xe máy đi chơi Tết. Tuy nhiên khi không được bố mẹ đồng ý, nam thanh niên liền rút dây bình gas, châm lửa và đốt nhiều đồ đạc trong nhà. Theo vị lãnh đạo, nam thanh niên này có tiểu sử nghiện hút. Sự việc không gây thiệt hại về người. Đồ đạc bị cháy chủ yếu là chăn màn, quần áo...

Chiều 17/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công tỉnh Khánh Hòa vừa xử phạt tài xế điều khiển xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1. Trước đó, người dân phản ánh xe khách BKS 79H- 038.XX đi ngược chiều trên quốc lộ 1 (đoạn qua dốc đá trắng Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Cảnh sát xác định, tài xế điều khiển ô tô khách đi ngược chiều là N.T.H. (SN 1990, trú tại tỉnh Phú Yên). Theo tài xế H., 18h ngày 15/2, khi đi qua khu vực dốc đá trắng Ninh Hòa, thấy xảy ra kẹt xe và sợ muộn giờ đón khách nên đã điều khiển phương tiện sang chiều ngược lại. Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản xử phạt tài xế H. với lỗi: "đi ngược chiều trên đường có biển cấm". Với hành vi trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/2, Bắc Bộ và Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế duy trì hình thái thời tiết mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ. Trưa, chiều, khu vực này trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-28 độ C, có nơi 29-31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.