Bản tin 8H: Làm rõ vụ đoàn khách tại Phú Quốc bị yêu cầu trả thêm 720 USD/người

TPO - Doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam đón đoàn gần 300 khách quốc tế tại Phú Quốc bị phản ánh yêu cầu thanh toán bổ sung 720 USD/người để được tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Ngày 14/2, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản số 267/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến du khách Đài Loan (Trung Quốc) đi du lịch tại Phú Quốc.Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận được thông tin phản ánh về việc ngày 9/2, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành của Việt Nam đón đoàn khách Đài Loan (Trung Quốc) gồm gần 300 người tham gia chương trình tham quan tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình phục vụ, công ty này đã yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung một khoản 720 USD/người để được tiếp tục cung cấp dịch vụ du lịch hoặc sẽ dừng phục vụ chuyến tham quan của đoàn khách.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội ngày 14/2, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8/2 đến hết ngày 14/2 dương lịch, tức từ ngày 29/12 đến hết 5/1 âm lịch), lượng du khách đến với thủ đô ước đạt 653.000 lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023, đạt 103.000 lượt. Khách nội địa ước đón 550.000 lượt, chủ yếu là du khách đến du xuân, trẩy hội đầu năm. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.350 tỷ đồng.Năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu đón 26,5 triệu lượt khách (tăng 10,4% so với năm 2023); trong đó gồm 5 triệu lượt khách quốc tế (3,2 triệu khách có lưu trú) và 21,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 99.770 tỷ đồng.

Ngày 14/2, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết trong dịp Tết nguyên đán, từ ngày 8 đến 14/2, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023), công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45-50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng so với dịp Tết Dương lịch 2024 và cùng kỳ năm 2023, có thể kể đến: Đà Nẵng ước đón gần 177.000 lượt; Hà Nội ước đón gần 103.000 lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023; Ninh Bình ước đón gần 100.000 lượt; Quảng Nam ước đón 97.000 lượt, tăng 42%...

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 8/2 đến 14/2), cả nước xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người và bị thương 504 người. Ngày có số người chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất là 10/2 (mùng 1 Tết) với 35 người chết, 66 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2023, tăng 83 vụ, giảm 69 người chết, tăng 177 người bị thương. Trong 7 ngày nghỉ Tết, CSGT và công an địa phương đã xử lý 71.409 vi phạm, phạt tiền 182,4 tỷ đồng, tạm giữ 1.864 ô tô, 34.082 xe máy và 140 phương tiện khác; tước 18.899 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn là 29.099 trường hợp, tăng 21.373 trường hợp so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2023. Dương tính ma túy là 114 trường hợp và 16.756 trường hợp vi phạm tốc độ.

Theo Sở GTVT Hà Nội, tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn thành phố có gần 8 triệu phương tiện giao thông. Cụ thể, có hơn 1,1 triệu ô tô, hơn 6,7 triệu mô tô và khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh thành khác tham gia giao thông. Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, tốc độ phát triển hạ tầng giao thông hiện tăng 0,5%/năm, trong khi phương tiện cá nhân tăng gấp 10 lần, từ 4-5%/năm. Việc phát triển mất cân đối giữa phương tiện giao thông và kết cấu hạ tầng dẫn đến ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm, gây thiệt hại cho Hà Nội khoảng 23.300 - 27.900 tỷ đồng, tương đương 1-1,2 tỷ USD/năm. Một trong những phương pháp giải quyết tình trạng ùn tắc của TP Hà Nội là đường sắt đô thị. Tuy nhiên, các dự án đường sắt đô thị mới chỉ đạt 6,5% so với quy hoạch.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc xuất hiện sương mù nhẹ và mưa nhỏ trong ngày 15/2. Nền nhiệt giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, thấp nhất 18-20 độ C. Trạng thái trên duy trì đến hết ngày 16/2, trời rét về đêm và sáng sớm. Đến cuối tuần, miền Bắc hửng nắng trở lại và thời tiết ấm lên khi nền nhiệt tăng. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tăng nhiệt trong hôm nay (ngày 15/2). Một số nơi ở Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Khoảng 15h40 ngày 14/2, xe ôtô tải BKS 24C – 089.91 của Công ty TNHH Dịch vụ nhà sạch Lào Cai, do Nghiêm Văn Bắc (SN 1991, trú tại tổ 6, phường Bắc Cường, TP Lào Cai) điều khiển, va chạm với xe mô tô BKS 24HB - 099.08, có Nguyễn Văn H. (SN 2011) và Trần Anh M. (SN 2007, cùng trú tại thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát), tại Km 261 + 700, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận phường Duyên Hải, TP Lào Cai. Sau đó, ô tô này tiếp tục va chạm với xe mô tô BKS 24B1 - 057.91 trên xe có Đặng Tuấn A. (SN 2006) và Phàn Khánh N. (SN 2009, cùng trú tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát). Vụ tai nạn khiến 4 người đi trên 2 xe mô tô tử vong tại chỗ. Xe ô tô tải và 2 xe máy bị hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)