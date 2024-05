Hôm nay, Quốc hội họp bất thường xem xét nhân sự thuộc thẩm quyền

TPO - Chiều nay (2/5), Quốc hội sẽ họp bất thường tại Nhà Quốc hội, để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Thông báo về dự kiến chương trình và quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7 đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội trước đó.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 26/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo quy định, Chủ tịch Quốc hội do Quốc hội bầu, do đó, quy trình miễn nhiệm chức danh này sẽ do Quốc hội tiến hành.

Ngày 1/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng có thông báo về việc cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Cụ thể, ngày 26/4, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật;

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV, kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.