Bản tin 8H: Thủ tướng Phạm Minh Chính thêm nhiệm vụ mới

TPO - Theo quyết định mới ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 177 thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Hội đồng). Theo đó, Thủ tướng là Chủ tịch Hội đồng; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ là Phó Chủ tịch Hội đồng. Theo quyết định, các thành viên Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Chiều ngày 15/2, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia.Tại buổi Lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 179/QĐ-NHNN ngày 31/01/2024 của Thống đốc NHNN về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc NHNN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia, thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Đức Cường là 05 năm kể từ ngày 15/02/2024.

Chiều tối 15/2, lãnh đạo công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, vào khoảng 12h20 cùng ngày, người dân tại chung cư ở khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, phát hiện một thanh niên rơi tự do từ chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ. Qua trích xuất camera, công an xác định nạn nhân tên T.Q.T. (SN 1987, quê Bình Thuận, chủ căn hộ tầng 19, chung cư Charm Sapphire ). Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, anh T. vào căn hộ của mình sau đó nhảy qua lan can căn hộ tầng 19 xuống đất, tử vong. Qua xác minh sơ bộ, cơ quan điều tra đánh giá có thể nạn nhân buồn chuyện tình cảm, stress nên nghĩ quẩn.

Khoảng 11h40 ngày 15/2, tại Km30 QL 47C đoạn qua thôn 1, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong. Theo đó, chị Lê Thị T. (SN 1986, ngụ xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân) điều khiển xe máy, chở theo chồng là Lê Đức V. (SN 1983), con trai Lê Đức Gia H. (3 tuổi) và cháu họ Trần Gia B. (10 tuổi; cùng ngụ địa chỉ trên), lưu thông hướng thị trấn Thọ Xuân đi Thọ Lộc đã bất ngờ bị xe ôtô mang BKS 36A-831.xx do Hà Văn T. (SN 2004, ngụ thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân) đi hướng ngược lại tông. Hậu quả, vợ chồng chị T. bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân. Cháu H. và B. bị thương nặng được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa. Theo kết quả test nhanh, tài xế Hà Văn T. không vi phạm nồng độ cồn. Tại hiện trường, chiếc ôtô đi sai làn đường.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong kỳ nghỉ Tết, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện quốc gia bình quân ngày chỉ ở mức khoảng 27.026 MW, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày ở mức khoảng 490,1 triệu kWh/ngày. Số liệu thống kê cũng cho thấy mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 giảm 31,7% so với ngày thường của tuần trước Tết. Công suất phụ tải toàn quốc vào giờ thấp điểm giảm chỉ còn hơn 14.900 MW, tương ứng tỷ lệ khoảng 60% so với ngày thường. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện bình quân ngày trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 cao hơn cùng kỳ dịp Tết Quý Mão 2023 là 11,2%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-20 độ C. Trong đó, Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ rải rác. Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết mưa rào vài nơi vào buổi đêm, ban ngày trời nắng. Miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Từ 18-21/2, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội quay lại hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; sáng và đêm trời lạnh. Nền nhiệt lúc này tăng cao, tại thủ đô Hà Nội có lúc lên đến 29 độ.

Chiều 15/2, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi. Trước đó, ngày 1/2/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 137/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi sinh ngày 2/11/1971; quê quán ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An); có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. (XEM CHI TIẾT)