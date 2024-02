Công sở đầu năm ở TPHCM: Cán bộ chờ giải quyết thủ tục cho dân

TP - Ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, hầu hết cán bộ công chức tại TPHCM đã trở lại cơ quan làm việc. Tuy nhiên, người dân đến làm thủ tục hành chính tại các cơ quan, công sở còn thưa thớt, kể cả tại các địa bàn đông dân cư.

An Lạc là một trong những phường đông dân nhất của TPHCM. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV ngày 15/2, người dân đến liên hệ làm thủ tục hành chính tại trụ sở UBND phường An Lạc (quận Bình Tân) không nhiều. Bộ phận một cửa luôn có cán bộ phường trực tại tất cả các quầy tiếp nhận và trả kết quả nhưng chỉ lác đác vài người dân đến chứng thực giấy tờ hoặc nhận giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn... đã làm từ trước Tết.

“Hôm nay, tôi đến chứng thực giấy tờ thì khá bất ngờ vì chỉ có mỗi mình tôi làm thủ tục ngày đầu năm. Việc chứng thực diễn ra rất nhanh chóng so với ngày bình thường” - anh Nguyễn Tấn Hiệp (ngụ phường An Lạc) chia sẻ.

Đại diện UBND phường An Lạc cho biết, trong ngày làm việc đầu năm, tất cả cán bộ, công chức đã trở lại cơ quan làm việc và tinh thần chung là cố gắng giải quyết thủ tục nhanh chóng, đúng thời hạn quy định cho người dân.

Tại UBND phường 22 (quận Bình Thạnh), lúc gần 10 giờ chỉ có vài trường hợp, trong đó hầu hết liên hệ làm thủ tục chứng thực giấy tờ và thủ tục nhà đất. Cần công chứng một số giấy tờ để làm thủ tục xin việc, trong ngày đầu năm, chị Trần Thị Hoa (30 tuổi, ngụ phường 22) không cần bấm số, xếp hàng chờ đợi như những ngày trước mà đến thẳng quầy làm thủ tục trình hồ sơ. Chỉ sau 15 phút, hồ sơ của chị Hoa đã giải quyết xong.

“Cứ nghĩ ngày đầu tuần sẽ không có lãnh đạo ký, phải chờ đợi đến chiều mới xong hồ sơ nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh gọn như vậy. Cán bộ, công chức đi làm gần như đầy đủ” - chị Hoa nói.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND phường 22, cho biết, ngay từ đầu giờ sáng mồng 6, cán bộ, công chức của phường đã có mặt đầy đủ để chào cờ và tập trung giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dân. Đầu năm mới, người dân đến giao dịch còn ít. Trong ngày đầu, các công việc được triển khai bình thường, thuận lợi.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Chủ tịch UBND phường 1 (quận 6), cho biết, phường có 35 cán bộ, công chức và người lao động. Trước Tết, Đảng ủy, UBND phường đã lên lịch phân công. Do đã quán triệt từ trước nên trong ngày làm việc đầu năm, tất cả cán bộ, công chức, người lao động đều có mặt đúng giờ. Các bộ phận đều nhanh chóng trở lại với công việc.

Tín hiệu vui từ ngành y tế

Theo bác sĩ (BS) Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), sáng 15/2, bệnh viện tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân viên chúc Tết và lì xì may mắn đầu năm. Những ngày nghỉ Tết vừa qua, hoạt động cấp cứu, điều trị nội trú được duy trì liên tục, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Năm nay, số vụ tai nạn giao thông giảm hẳn so với mọi năm (khoảng 12%) đặc biệt không có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, bệnh viện tiếp nhận, khám và điều trị ngoại trú cho hơn 1.000 bệnh nhân, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Số lượng bệnh nhân nội trú là hơn 200 ca.

Tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, hoạt động khám chữa bệnh trong ngày đầu năm mới cũng ghi nhận tín hiệu vui. TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc bệnh viện, cho biết: “Cấp cứu, tai nạn giao thông năm nay giảm hơn so với mọi năm. Bệnh viện chưa ghi nhận ca bệnh nào do tai nạn pháo nổ. Dù vẫn có những ca bệnh nặng như đột quỵ tim, đột quỵ não nhưng nhìn chung, dịp Tết năm nay diễn ra tương đối bình an. Bà con rất quan tâm đến sức khỏe nên ngay từ ngày đầu năm, số lượng người đến khám đạt hơn 4.000 lượt, trong đó nhóm bệnh mạn tính đến khám và lấy thuốc chiếm số đông”.

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết: “Ngay từ ngày mùng 4 Tết, bệnh viện đã mở cửa khám chữa bệnh cho cộng đồng. Dịp Tết, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 70 - 80 sản phụ đến sinh con, tất cả đều “mẹ tròn con vuông”. Hoạt động khám chữa bệnh những ngày đầu năm diễn ra thuận lợi và bình yên”.

Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận, tai nạn giao thông do sử dụng bia rượu dịp Tết Nguyên đán giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Trong số 362 trường hợp bị tai nạn giao thông (giảm 16% so với năm 2023) chỉ có 2 ca bị tai nạn giao thông do sử dụng bia rượu. Số ca cấp cứu, phẫu thuật cấp cứu, bệnh nặng dịp Tết cũng giảm nên lượng máu sử dụng dịp Tết giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Với đặc thù là bệnh viện tuyến cuối tại khu vực phía Nam, những ngày nghỉ Tết, hoạt động cấp cứu, điều trị bệnh tại Chợ Rẫy luôn được duy trì ở mức cao nhất, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Ngày 15/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh có gần 80% lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Năm nay, đa số doanh nghiệp ở Đồng Nai sản xuất trở lại từ mồng 9 và mồng 10 tháng Giêng, muộn hơn so với mọi năm (mồng 6 Tết). Mạnh Thắng