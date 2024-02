Bản tin 8H: 10 ngân hàng thu hút tiền gửi vào mạnh nhất Việt Nam

TPO - Top 10 ngân hàng được khách hàng có số tiền gửi vào nhiều nhất nắm giữ tới 82% tổng tiền gửi tại 27 ngân hàng niêm yết.

Theo thống kê đối với 27 ngân hàng niêm yết đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, lượng tiền gửi của khách hàng đều tăng trong năm 2023, lên đến 9,8 triệu tỷ đồng, tăng 18,76% so với năm 2022. Con số trên chưa bao gồm lượng vốn huy động tại Agribank và các ngân hàng chưa niêm yết. Nếu tính cả lượng huy động của Agribank, ước tính tổng lượng tiền huy động của 28 ngân hàng thông qua kênh gửi tiết kiệm khoảng trên 11 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV, VietinBank và Vietcombank lần lượt nắm giữ 3 vị trí dẫn đầu các ngân hàng niêm yết về huy động tiền gửi. Tiếp đến là MB, Sacombank, ACB, Techcombank, SHB, VPBank, HDBank. Top 10 ngân hàng nói trên nắm giữ tới 82% tổng tiền gửi tại 27 ngân hàng niêm yết.

Ngày 4/2, Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lê Khắc Qui (22 tuổi, ngụ ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng. Theo đó, khoảng 11h20 ngày 3/2, tại tiệm vàng N.T (khóm 1, phường 6, TP Cà Mau), Qui vờ đeo chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 1 lượng, rồi chạy ra xe máy tẩu thoát. Sau 6 giờ gây án, Qui bị bắt tại nhà riêng ở xã Khánh Hưng. Tại cơ quan Công an, Lê Khắc Qui khai nhận do cần tiền tiêu xài, trả nợ, chuộc xe, chuộc điện thoại nên đã nảy sinh ý định đi tìm các tiệm vàng giả vờ vào mua để cướp. Chiếc nhẫn trên được Qui bán cho tiệm vàng khác với giá 60 triệu đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, Qui đã dùng hết 40 triệu đồng. Công an thành phố Cà Mau đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi cướp tiệm vàng của nghi phạm Qui.

Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết hiện các hãng hàng không phải tăng cường bay rỗng không có khách (ferry) từ các sân bay địa phương về Tân Sơn Nhất để chờ, bảo dưỡng, bảo trì tàu bay và tăng tải cho chiều từ TPHCM đi miền Trung và miền Bắc. Thống kê từ ngày 1/2 đến 4/2, có hơn 310 chuyến bay rỗng từ các sân bay về Tân Sơn Nhất. Riêng trong ngày 3/2, số lượng chuyến bay rỗng của các hãng lên đến 104 chuyến. Điều này khiến các hãng cũng bị thiệt hại nặng. Ngày 4/2, sân bay Tân Sơn Nhất có 893 chuyến bay đi và đến. Tổng số hành khách vẫn duy trì ở mức cao, gần 130.000 người.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính vừa có các quyết định giao 10 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp hơn 12.736 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ 849.127 người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Giáp hạt năm 2024. Theo đó, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực được giao nhiệm vụ gồm Bắc Thái, Hoàng Liên Sơn, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Hà Bắc, Nghệ Tĩnh và Nghĩa Bình. Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao cho các Cục Dự trữ khu vực thực hiện đến ngày 9/2 tới (tức ngày 30 Tết Âm lịch).

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương) vừa tiến hành kiểm tra 3 xe ô tô tải đang đậu đỗ tại bãi đất trống thuộc khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 15.818 chai rượu có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa và phương tiện tạm giữ ước tính trên 15 tỷ đồng. Các tài xế khai nhận, được thuê vận chuyển mặt hàng rượu ngoại và đường cát nhập lậu từ các tỉnh Long An, Bình Phước về tỉnh Bình Dương để phân phối đi các tỉnh thành tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, khu Tây Bắc Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm trời lạnh, từ đêm 5/2 trời rét về đêm và sáng sớm. Các khu vực khác phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.