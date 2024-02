Bản tin 8H: Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

TPO - Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ tiếp nhận, bổ nhiệm tân Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng của Văn phòng Quốc hội.

Ngày 2/2, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Văn phòng Quốc hội. Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Ngọc Đức đã công bố Quyết định số 179/QĐ-VPQH của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Bùi Danh Tuyên - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ giữ chức Vụ trưởng Vụ Tin học, Văn phòng Quốc hội từ ngày 1/2/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định số 189/QĐ-VPQH của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc bổ nhiệm bà Bùi Thu Phương - Chuyên viên Chính Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội từ ngày 2/2/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ngày 2/2, bác sĩ Bùi Thị Diệp - Phó giám đốc Bệnh viện E cho biết, tổng kết năm 2023, lần đầu tiên bệnh viện có doanh thu cao nhất trong lịch sử, đạt 1.040 tỷ đồng. Mức thu này tăng hơn 300 tỷ đồng so với năm 2022. Theo Phó giám đốc, tiền thưởng tết tăng hơn năm ngoái, với bình quân năm ngoái 6 - 7 triệu/người, năm nay 8 triệu/người. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, dù mức thưởng Tết của cán bộ, công nhân viên chức bệnh viện còn khiêm tốn, nhưng số tiền thưởng 16 triệu/người năm nay đã cao hơn năm 2023. Trong khi đó, PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, thông tin cũng cho mức thưởng Tết của bệnh viện năm nay tăng khoảng 15% so với năm trước, trung bình mỗi nhân viên được thưởng hơn 40 triệu đồng.

Ngày 2/2, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thông tin người đàn ông có ý định tự thiêu xảy ra tại xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch).Trước đó, khoảng 15h ngày 26/1, Công an xã Phú Hữu tiếp nhận được tin báo của người dân về việc anh Nguyễn Thanh V. (42 tuổi, nhà ở xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai) dùng xăng tưới lên người với ý định tự thiêu. Theo người nhà, anh V đã dùng khoảng 2 lít xăng tẩm lên hết quần áo và tưới xăng ra trước cửa nhà, đồng thời tưới lên người của mình để tự thiêu. Sau hơn 30 phút thuyết phục, anh V. đã từ bỏ ý định tìm đến cái chết. Sau đó, lực lượng Công an xã đã kiểm tra, thu dọn hiện trường đảm bảo không để xảy ra nguy cơ cháy nổ.

Theo Công điện số 10/2024 của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai thử nghiệm thu không tiền mặt và thu không dừng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Nội Bài sẽ diễn ra từ ngày 6/2-7/3. Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), theo Nghị định 05/2021, các dịch vụ kinh doanh trên đường giao thông nội cảng sẽ được xem là kinh doanh dịch vụ phi hàng không. Trong đó, việc áp dụng thu phí dưới hình thức điện tử không dừng là cách thức thu phí, không làm thay đổi loại hình dịch vụ cũng như mức giá dịch vụ. ACV khẳng định, việc áp dụng thu phí theo hình thức điện tử không dừng là phù hợp với nhu cầu quản lý hoạt động giao thông nội cảng hàng không, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/2, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Tây Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng. Từ đêm 4-7/2 (đêm 25-28 tháng Chạp), Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C; thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Ngày 8/2, theo nhận định, Bắc Bộ chấm dứt đợt mưa phùn, sương mù kéo dài nhiều ngày, thời tiết có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ 9/2, khu vực này mưa vài nơi.

Ngày 2/2, bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam - cho biết, UBND tỉnh vừa ký 4 quyết định cách chức 3 phó giám đốc, 1 giám đốc sở vì vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch; quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến Bộ quốc tế (AIC) thực hiện. Theo đó, cách chức Phó Giám đốc Sở Tài chính đối với ông Thân Đức Sửu; cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với ông Nguyễn Văn Thọ; cách chức Phó Giám đốc Sở Y tế và cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Văn Văn; cách chức Giám đốc Sở Ngoại vụ và cho thôi việc ngay đối với ông Lê Ngọc Tường.