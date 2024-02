Bản tin 8H: Nữ Phó Giám đốc Sở xin thôi việc

TPO - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM vừa có quyết định cho bà Chu Vân Hải, Phó Giám đốc sở, được thôi việc kể từ ngày 5/1 theo nguyện vọng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM vừa ký quyết định chấp thuận cho công chức thôi việc. Theo quyết định này, bà Chu Vân Hải (SN 1971), công chức Sở KH&CN thành phố, được thôi việc kể từ ngày 5/1. Vào ngày 31/7/2023, bà Chu Vân Hải đã có đơn xin không tái bổ nhiệm. Đến ngày 15/12/2023, bà Hải tiếp tục có đơn xin nghỉ việc. Bà Chu Vân Hải làm Phó Giám đốc Sở KH&CN từ tháng 9/2018. Trước đó, bà Hải là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thuộc Sở KH&CN TPHCM.

Tối 31/1, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết Ban Giám đốc Công an TP vừa quyết định sử dụng số điện thoại cá nhân của một Phó Giám đốc Công an TP để làm đường dây nóng, trực tiếp tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân, các tổ chức khác về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.Theo đó, số điện thoại 0918.526.559 cùng tài khoản Zalo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP, Phó trưởng Ban ATGT TP, sẽ được truy cập 24/24h để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh từ nhân dân nhằm xử lý kịp thời và phục vụ công tác đảm bảo trật tự, ATGT tốt nhất trên địa bàn.

Ngày 31/1, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Quản lý Hồ Tây (QLHT) trực thuộc UBND quận Tây Hồ.Theo đó, Ban QLHT là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Tây Hồ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. Ban QLHT giúp việc cho UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung, thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quản lý khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận theo quy định hiện hành. Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Ban.

Chị Trần Thu H., hành khách trên chuyến bay VJ148 từ TPHCM đi Hà Nội, vừa gửi thư cảm ơn đến lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài vì đã giúp tìm chiếc túi chứa số tiền lớn. Trước đó, vào tối 30/1, sau khi lấy hành lý và ra khỏi nhà ga T1 Nội Bài, chị H. phát hiện mình để quên chiếc túi hiệu Chanel, bên trong chứa 52,5 triệu đồng tiền mặt. Chị H. đã tìm đến 2 nữ nhân viên an ninh hàng không đang trực tại đây. Nhân viên an ninh cùng đi tìm kiếm các khu vực trong nhà ga và may mắn phát hiện chiếc túi nằm trên một xe đẩy gần băng tải.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/2, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng nhiệt, trời rét về đêm và sáng sớm. Trong đó, Tây Bắc Bộ, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đêm và sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng. Từ 3-6/2, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, trời mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 2-3/2 đêm và sáng sớm mưa phùn và sương mù rải rác.

Ngày 31/1, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Thắng, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn bằng hình thức cách chức Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn. Trước đó, ngày 26/1, ông Thắng bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Thắng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”. (XEM CHI TIẾT)