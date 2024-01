Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Công an điều động cán bộ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giữ chức vụ Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngày 30/1, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giữ chức vụ Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Trung tướng Đỗ Văn Hoành - Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an từ 1/2/2024. Ngoài ra, Bộ trưởng Công an giao Đại tá Bùi Quyết Toán - Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Nam Định trong thời gian kiện toàn Giám đốc Công an tỉnh.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển dụng cán bộ đối với thân nhân Thiếu úy, Liệt sĩ Vũ Văn Nam, cán bộ Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã hi sinh trong khi truy bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Vũ Thị Yến (SN 1992, em gái của Liệt sĩ Vũ Văn Nam) được tuyển dụng vào làm việc tại Bệnh xá, Phòng Hậu cần Công an tỉnh, được xếp hệ số lương 3,85 và phong cấp bậc hàm Thượng sĩ chuyên môn kỹ thuật.

Chiều 30/1, lãnh đạo UBND xã Đông An (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một bé sơ sinh tử vong. Nguyên nhân được cho là do chập điện. Theo vị lãnh đạo, thời điểm cháy, ngôi nhà thôn Khe Gai chỉ có hai mẹ con. Người mẹ ở dưới bếp, còn cháu bé nằm trên nhà. Vụ hỏa hoạn khiến cháu bé chưa đầy 1 tháng tuổi tử vong. Ngoài ra, ngọn lửa cũng thiêu rụi một số tài sản.

Chiều 30/1, đại diện Bộ Tư pháp cho biết kết quả thi hành án năm 2023 đạt cao nhất từ trước đến nay, với hơn 575.000 việc, thu trên 89.000 tỷ đồng. Trong đó, trên 20.000 tỷ đồng từ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế - tăng gần 4.500 tỷ so với năm 2022. Ngoài ra, theo Bộ Tư pháp, công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục được chú trọng thực hiện, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân. Năm 2023, các trung tâm đăng ký giao dịch tài sản đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1 triệu phiếu yêu cầu về đăng ký, cung cấp thông tin, trong đó tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt trên 83%. Trong năm 2023, các đấu giá viên đã thực hiện gần 42.000 cuộc đấu giá thành công, thu trên 545.600 tỷ đồng, vượt gần 102.000 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Theo Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, năm 2023, đơn vị từ chối thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với số tiền hơn 150 tỷ đồng, tương ứng với số tiền trung bình khoảng 12,5 tỷ đồng/tháng. Nguyên nhân từ chối do các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT áp dụng sai giá dịch vụ kỹ thuật, giá thuốc, giá vật tư y tế; thống kê không đúng chi phí đã chỉ định cho người bệnh. Nguyên nhân khác được chỉ rõ, là do các cơ sở y tế chỉ định sử dụng dịch vụ y tế, thuốc chưa đúng với quy định, chỉ định vào điều trị nội trú chưa cần thiết...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/1, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục phổ biến thời tiết có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét; riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc Bộ 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C, Đông Bắc Bộ 19-22 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C; Nam Bộ 32-35 độ C.

Tối 30/1, cơ quan chức năng TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng tại công viên Yến Phi đã bị cháy rụi do sự cố. Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, trong lúc các công nhân đang thi công tại hồ phun nước nơi đặt mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng, tượng bị bắt lửa dẫn đến bốc cháy ngùn ngụt. Dù được chữa cháy ngay sau đó, mô hình vẫn bị hư hại nặng. Theo ghi nhận của PV, mô hình đã được tháo dỡ khỏi khu vực thi công trước đó.