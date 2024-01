Bản tin 8H: Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị xử phạt hành chính

TPO - Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng liên quan hoạt động trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".

Ngày 26/1, UBND TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng, số tiền 7,5 triệu đồng vì tổ chức trưng bày triển lãm hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật" khi không gửi thông báo tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trước đó, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo tới Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, kết quả kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh vì các sai phạm xảy ra tại ngôi chùa này. Ngoài ra, Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối trước Thường trực Hội đồng trị sự.

Khoảng 20h30 ngày 26/1, người dân đang lưu thông qua đoạn gần vòng xoay Trần Não, dạ cầu Sài Gòn (phường Bình An, quận Thủ Đức, TP HCM) nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nằm gục trên xe máy. Sau một thời gian, thấy người phụ nữ bất động, người dân đến kiểm tra và phát hiện người đó đã tử vong. Tại hiện trường, người phụ nữ gục trên xe máy màu đỏ, bên cạnh xe có một túi ba lô. Tiếp nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 26/1, lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định), cho biết, đơn vị vừa cưỡng chế tài xế Đinh Thế Dũng (32 tuổi, trú thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), dán niêm phong xe tải BKS 29H-596.04 để làm rõ việc lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra nồng độ cồn. Theo đó, khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng Trạm CSGT Tuy Phước tiến hành dừng kiểm tra xe tải nêu trên. Tuy nhiên, dù dừng xe, tài xế không chấp hành thổi kiểm tra nồng độ cồn, không xuất trình giấy tờ và cố thủ trong cabin xe tải. Tài xế còn lấy điện thoại quay, chụp ảnh, thách thức lực lượng chức năng. Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng trạm CSGT Tuy Phước, cho biết sau hơn 2 giờ thuyết phục nhưng tài xế không hợp tác, lực lượng chức năng buộc phải cưỡng chế tài xế.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt cuối năm 2023 và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại lễ công bố, lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh đã công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 3 phạm nhân và Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với 33 phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Đây là những phạm nhân tiến bộ, có quá trình lao động, cải tạo tích cực, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và trại tạm giam.

Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng sắp đưa vào vận hành tuyến xe buýt kết nối sân bay Quốc tế Đà Nẵng với Khu du lịch Bà Nà Hills. Đơn vị này đã phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị vận tải cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 4 tuyến buýt không trợ giá trên địa bàn. Dự kiến, Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng sẽ đưa vào vận hành 4 tuyến buýt không sử dụng ngân sách Nhà nước này vào cuối tháng 1/2024. Đáng chú ý, tuyến số 03 có lộ trình điểm đầu và điểm cuối lần lượt nối sân bay quốc tế Đà Nẵng với Khu du lịch Bà Nà Hills với giá vé cao nhất 30.000 đồng/lượt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều tối và đêm 27/1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 5-6. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét hại, Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét đậm, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Bên cạnh đó, trong đêm nay và ngày mai 27/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài đến khoảng 29/1, rét đậm ở Nghệ An và Hà Tĩnh kéo dài đến 28/1. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.