Bản tin 8H: Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

TPO - Đảng Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với tân Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền.

Ngày 22/1, Đảng Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1085-QĐNS/TW, ngày 11/1/2024, Ban Bí thư quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo Quyết định số 1085-QĐNS/TW, ngày 11/1/2024, căn cứ Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII; căn cứ Quy định về phân cấp, quản lý cán bộ, Ban Bí thư quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đến 6h sáng 23/1, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại gần Km36+314 cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn La Sơn – Hòa Liên, địa phận Đà Nẵng). Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, xe khách giường nằm loại 40 chỗ chạy trên tuyến trên theo hướng Nam – Bắc, khi đến gần Km36+314, bất ngờ lao ra khỏi làn đường, băng qua vạt đất trống. Xe khách tiếp tục đâm vào phần taluy và rơi xuống một con suối mới chịu dừng lại. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người trọng thương và nhiều người khác bị thương nhẹ hơn được đưa đi cấp cứu.

Chiều 22/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã nhận được phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng (0835.265.265) về một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 19D1-125.09 bằng chân, buông cả hai tay, trên đường tỉnh ĐT.314, đoạn qua xã Võ Lao, huyện Thanh Ba. Phòng CSGT phối hợp với Công an huyện Thanh Ba sau đó đã làm rõ nam thanh niên trong clip là em T.Đ.K., SN 2006, trú tại huyện Thanh Ba, đang học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và nghề nghiệp thị xã Phú Thọ. Công an đã lập biên bản xử phạt em T.Đ.K. với 4 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt là 7,75 triệu đồng.

Chiều 22/1, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ vận chuyển động vật quý hiếm. Trước đó, vào lúc 19h20 tối qua, tại Km 31+ 650 (thuộc thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông), tổ công tác tín hiệu dừng, kiểm tra ô tô mang BKS 30F – 855.73 do có biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Bị chặn, tài xế mở cửa tẩu thoát nhưng không chạy được xa. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có một lồng sắt đang nhốt 1 cá thể hổ, nặng khoảng 200kg. Đối tượng khai tên là Lê Duy Thế (SN 1981, trú tại thôn 8, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), được thuê chở con hổ từ tỉnh Quảng Bình đến giao tại địa bàn tỉnh Quảng Trị với tiền công là 3 triệu đồng. Sau đó, Thế bị bắt giữ, còn con hổ được gửi vào khu bảo tồn động vật.

Ngày 22/1, tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa), đơn vị này đã lập biên bản đối với tài xế B.M.T. (trú xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm đi ngược chiều. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện những nội dung kèm hình ảnh, clip tài xế lái ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe điều khiển xe đi ngược chiều trên quốc lộ 1A. Lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương xác định sự việc trên xảy ra vào khoảng 8h ngày 21/1, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tài xế T. thừa nhận lỗi vi phạm giao thông, đồng thời cho biết, do vội đi họp phụ huynh cho con nên đã điều khiển ô tô đi ngược chiều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 23/1, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 2-5 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An 7-10 độ C, Hà Tĩnh 10-12 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá. Từ đêm 22-24/1, Hà Tĩnh đến Bình Định mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều 22/1, ông Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch UBND xã Ea Hiao (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh (từ lớp 7 đến lớp 9, Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ea Hiao) rủ nhau ra đập nước trên địa bàn thôn 7 của xã để tắm. Nhóm học sinh này có 6 em: 4 học sinh xuống hồ tắm, 2 em còn lại đứng trên bờ. Do mực nước sâu, cả 4 nữ sinh xuống tắm bị đuối nước, tử vong thương tâm.