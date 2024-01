Bản tin 8H: Bắt hiệu trưởng tự ý cho 24 giáo viên nghỉ mà vẫn chi trả lương, thưởng

TPO - Theo công an, nữ hiệu trưởng trường mầm non đã tự ý cho 24 giáo viên, nhân viên nghỉ dài hạn mà vẫn được trả lương, thưởng như bình thường.

Ngày 21/1, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thỏa (54 tuổi, trú trên địa bàn) – Hiệu trưởng Trường mầm non xã Phượng Dực về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2023, Nguyễn Thị Thỏa đã làm trái công vụ tự ý cho 24 giáo viên, nhân viên nghỉ dài hạn (thuộc trường hợp nghỉ thỏa thuận không lương), trung bình từ 2 tháng đến 66 tháng, nhưng kế toán vẫn được chỉ đạo chấm công, lập bảng lương, chi trả lương qua tài khoản như đi làm bình thường. Sau đó, giáo viên, nhân viên nghỉ bị yêu cầu chuyển lại tiền cho nhà trường để chi tiêu trái quy định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền là 649.966.714 đồng.

Chiều 21/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 10 ngày thực hiện cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 11/1 đến ngày 21/1), lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 124.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tạm giữ hơn 42.500 phương tiện, tước hơn 25.300 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là hơn 30.400 trường hợp; vi phạm về tốc độ là gần 26.000 trường hợp; chở hàng quá tải trọng hơn 2.000 trường hợp; vi phạm ma túy 194 trường hợp. Theo Cục CSGT, riêng trên tuyến quốc lộ 1A, CSGT trên tuyến đã kiểm soát hơn 109.000 phương tiện. Qua đó đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 18.600 trường hợp vi phạm, tước hơn 4.300 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 4.400 phương tiện.

Ngày 21/1, UBND xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ điện giật khi cắm sạc pin điện thoại khiến 1 em học sinh tiểu học tử vong thương tâm.Trước đó, vào trưa 20/1, sau khi vo gạo nấu cơm, cháu T.L.B.T (12 tuổi, ngụ tại thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu) đã vào phòng cắm sạc pin điện thoại nhưng do tay ướt nước nên bị điện phóng giật. Sau khi người thân phát hiện đã thực hiện các biện pháp sơ cứu, nhưng cháu T. không qua khỏi. Được biết cháu T. hiện đang là học sinh lớp 5 tại một trường Tiểu học trên địa bàn xã Lộc Châu. Gia đình cháu bé thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại. Từ đêm 22/1, ở khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trời rét hại. Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C. Từ chiều và đêm 22/1, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam vừa thông tri tới Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh kết quả kỷ luật ông Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) vì các sai phạm xảy ra tại ngôi chùa này. Theo đó, Hội đồng Trị sự nhận định, các hoạt động trưng bày "xá lợi tóc Đức Phật" của ông Thích Trúc Thái Minh làm ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin Phật giáo, tín tâm của Phật tử về GHPG Việt Nam. Ngoài việc nhận kỷ luật cảnh cáo, ông Thích Trúc Thái Minh phải sám hối trước Thường trực Hội đồng trị sự. Các hình thức kỷ luật này được thông báo tới tất cả Ban trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương trên toàn quốc. (XEM CHI TIẾT)

Tối 21/1, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên đèo Lò Xo (Kon Tum). Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h cùng ngày, trên đoạn đường qua thôn Đông Nay, đường Hồ Chí Minh (xã Đăk Man, huyện Đăk Glei), xe tải mang BKS 29H-820.61 do anh L.V.H. (trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển va chạm với xe tải BKS 35H-002.05 do V.A.T. (trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông cùng chiều. Sau va chạm, xe tải BKS 29H-820.61 tiếp tục tông vào xe máy BKS 82N1-010.70 do chị P.T.T. điều khiển. Vụ việc khiến chị T. tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)