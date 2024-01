Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm và Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 57/QĐ-TTg ngày 16/1/2024 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 16/1/2024 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan thường trực của 2 Hội đồng là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chiều 17/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa xảy ra một vụ nhảy lầu trong khuôn viên bệnh viện.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa cùng ngày, một người đàn ông (42 tuổi, quê ở xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ sau đó ít phút, người đàn ông này nhảy từ tầng 5 (đoạn khoa Răng - Hàm - Mặt) rơi xuống đất. Y, bác sĩ của bệnh viện nhanh chóng tiếp cận cấp cứu cho nạn nhân. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng, người đàn ông đã tử vong. Nạn nhân sau đó được người nhà đưa về quê an táng theo phong tục địa phương. Được biết, nạn nhân có biểu hiện loạn thần và thường hay say rượu.

Tối 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 1/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận đơn trình báo của 6 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 20,6 tỷ. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất 15,3 tỷ đồng. Theo công an, có nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả mạo cán bộ công an, yêu cầu hỗ trợ cài đặt dịch vụ công giả mạo chứa mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại, sau đó thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán để chiếm đoạt.

Ngày 17/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) Nam Định về việc phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Va đã công bố Quyết định số 976-QĐ/TU, ngày 16/1/2024 của Ban TVTU về việc phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực thôi tham gia BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Trực nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2021-2026 để phân công, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 17/1/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Khoảng 20h35 ngày 17/1, tại Quốc lộ 1A (phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh), lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe BKS 38N 3. 6826 do em Đ.Đ.V. (SN 2006, trú xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) điều khiển. Tuy nhiên, V. không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc vượt qua chốt sau đó đâm vào một cán bộ trong tổ công tác. Hậu quả khiến một thượng úy CSGT trong tổ tuần tra ngã ra đường và phải đưa đến bệnh viện. Sau khi tông xe vào người chiến sĩ CSGT, nam sinh cũng bị mất lái nên ngã xuống đường và bị xây xát nhẹ. Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 17/1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) gửi công văn đến các đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ thi công xuyên Tết Nguyên Đán 2024 công trình xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hoà, quận Tân Bình. Theo Ban Giao thông, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa được thống nhất tiến độ, mục tiêu thi công hoàn thành trong năm 2024. Trong đó, gói thầu số 9, hầm chui gần nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện phải hoàn thành trước ngày 30/7/2024 và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2024. Vì vậy, Ban Giao thông đề nghị các nhà thầu, tư vấn giám sát huy động tối đa máy móc thiết bị, vật tư, nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời, đảm bảo duy trì, triển khai công tác thi công hiện trường xuyên Tết Nguyên đán 2024.

Chiều 17/1, theo thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, năm 2023, tại Việt Nam, thiên tai xảy ra cực đoan trên các vùng miền với 1.145 trận thiên tai (21/22 loại hình). Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới ít hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm và không có cơn bão nào đổ bộ vào đất liền. Thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Thiên tai xảy ra cực đoạn trên các vùng miền làm 169 người chết, giảm 3% so với năm 2022. Thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 8.236 tỷ đồng (bằng 42% so với năm 2022).