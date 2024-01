Bản tin 8H: Báo cáo Quốc hội việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH với ông Nguyễn Văn Thạnh

TPO - Trước khi khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào sáng 15/1, Quốc hội nghe báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Thạnh.

Đúng 8h sáng 15/1, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trước đó, vào 7h30 cùng ngày, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Trong đó, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tiếp đến, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo của UBTVQH về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Văn Thạnh (52 tuổi), nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Ông nằm trong số các cán bộ của tỉnh An Giang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật với mức cảnh cáo.

Chính phủ ban hành Nghị định số 3/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.Nghị định quy định cụ thể về các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ. Theo đó, 9 cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ gồm: Thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Thanh tra Cục Bổ trợ tư pháp; Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam; Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam; Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Thanh tra Kho bạc Nhà nước; Thanh tra Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Thanh tra Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Thanh tra Tổng cục Thống kê.

Ngày 14/1, Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 8, Cục CSGT) xác minh đoạn clip ghi lại cảnh ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.Người đăng tải clip cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày. Khi đó, tài xế ô tô (người đăng đoạn clip) đang đi đúng chiều trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đến đoạn gần cầu vượt nút giao với đường tỉnh 908 (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ thấy xe màu đỏ đi ngược chiều ở làn đường gần dải phân cách và nháy đèn pha liên tục. Tài xế nhanh chóng giảm tốc độ và đánh lái xe qua làn đường phía trong tránh được tai nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/1, miền Bắc tiếp diễn mưa nhỏ, đồng thời sương mù xuất hiện vào sáng sớm. Khu vực có xu hướng ấm lên, độ ẩm trong không khí vẫn ở ngưỡng cao. Hiện tượng mưa phùn, mưa nhỏ còn duy trì ở miền Bắc đến khoảng ngày 17/1. Sau đó, khu vực hửng nắng 2-3 ngày, rồi tiếp tục đón không khí lạnh vào cuối tuần. Đợt không khí lạnh xuất hiện vào ngày 21/1 có thể kéo nền nhiệt tại Bắc Bộ xuống ngưỡng thấp dưới 15 độ C tại đồng bằng, vùng núi cao rét đậm, rét hại. Đợt rét này khả năng kéo dài nhiều ngày. Tương tự, các địa phương Trung Bộ có thể mưa rào rải rác trong các ngày 16-17/1 và 21-24/1. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chủ đạo là nắng ráo, chỉ xuất hiện mưa vài nơi về chiều tối và đêm.

Ngày 14/1, Đồn Biên phòng Lý Hòa thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản, trình báo cơ quan chức năng để tìm chủ nhân chiếc "tàu ma" trôi dạt vào bờ biển tỉnh này. Chiếc "tàu ma" nói trên được người dân ở thôn Nhân Đức, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch phát hiện lúc 14h30 cùng ngày. Theo ghi nhận, thuyền có màu xanh, chiều dài khoảng 10m, chiều rộng 2,4m, chiều cao cabin 1m, không có số đăng ký. Tàu cũng không có số hiệu, không có người lái. Tình trạng tàu nguyên vẹn không có hư hỏng, tài sản trên tàu có ngư cụ, xoong nồi, chăn màn... (XEM CHI TIẾT)

Tối 14/1, thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Thị Ngọc Minh (SN 2001, trú xã Cẩm Thịnh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cơ quan chức năng, khoảng 1h40 ngày 14/1, Minh điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát Hà Tĩnh tông trúng anh Lê Ngọc Q. (SN 1990, trú tỉnh Phú Yên), tài xế xe tải đang gặp sự cố phải tấp vào lề đường ở thôn 7, xã Cẩm Quang. Cú va chạm mạnh khiến nam tài xế tử vong tại chỗ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Minh vi phạm ở mức 0,385mg/l khí thở. Bước đầu nữ tài xế khai nhận, trước đó vừa tham dự buổi tiệc sinh nhật bạn. (XEM CHI TIẾT)