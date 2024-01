Bản tin 8H: Phân công nhân sự tại Bộ Tư pháp

TPO - Ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp, được giao kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp.

Ngày 11/1, tại hội nghị giao ban lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hải, Quyền Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp) giữ chức vụ Cục trưởng Cục này kể từ ngày 1/12/2023. Bộ trưởng Long cũng trao quyết định giao ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể kể từ ngày 1/1/2024. Trước đó, ông Đỗ Xuân Quý (SN 1987) được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp kể từ ngày 1/8/2023. Ông Quý cũng là Người phát ngôn Bộ Tư pháp trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Chiều 11/1, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 được thành lập với mục tiêu đóng góp vào việc đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc; tham gia bảo vệ dân thường, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ hoạt động của các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được thành lập để tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là Thượng tá Nguyễn Văn Nam.

Tối 1/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết khoảng 15h50 cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 14B qua địa phận thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, anh B'Ríu V. (SN 2004; trú xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS 92S1-041.59 va chạm phía sau xe của Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đang lưu thông cùng chiều.Lúc đó, trời mưa. Vụ tai nạn khiến anh V. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng đã tử vong lúc 17h45. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định trong máu anh V. có nồng độ cồn.

Chiều 11/1, Cục CSGT (Bộ Công an) thông báo kết quả ngày đầu thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội, trên các tuyến giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024. Theo đó, trong ngày đầu tiên ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 10.300 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 23,3 tỷ đồng; tạm giữ 97 ô tô, hơn 3.200 xe máy; tước hơn 2.200 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn hơn 2.300 trường hợp; vi phạm tốc độ có hơn 2.100 trường hợp... Trong ngày 11/1, cả nước xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người, bị thương 27 người.

Chiều 11/1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Long An cho biết, Đội Cảnh sát đường thủy trạm Bến Lức trong lúc tuần tra, kiểm soát đã cứu kịp thời một người đàn ông nhảy cầu tự tử.Trưa cùng ngày, trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua khu vực cầu Bến Lức 2, ấp 1, xã Nhựt Chánh, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát đường thủy nghe tiếng người dân hô hoán có người nhảy cầu. Phát hiện một người đàn ông chới với dưới chân cầu Bến Lức 2, lực lượng CSGT áp sát và kịp thời cứu người đàn ông. Người này cho biết nhà ở xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, nghĩ quẩn do thua lỗ khoảng 500 triệu đồng. Người đàn ông chạy xe máy đến cầu Bến Lức 2, bỏ lại xe trên cầu rồi gieo mình xuống sông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 12/1, không khí lạnh tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ C. Khu vực này cũng có mưa, từ đêm 12/1 xuất hiện mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Hình thái thời tiết trời rét ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An còn tiếp diễn trong các ngày 13-14/1. Hà Tĩnh đến Phú Yên mưa vài nơi. Các khu vực khác đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với 145 người. Theo quyết định, số đối tượng thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2024 là 145 người; tổng dự án toán kinh phí thực hiện là hơn 27 tỷ đồng, từ nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hoá năm 2024. Trong số 145 người (có 92 người về hưu trước tuổi, 53 người thôi việc ngay) thì khối Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội là 1 người; khối hành chính có 49 người (về hưu trước tuổi 29 người, thôi việc ngay 20 người); khối sự nghiệp có 95 người (về hưu trước tuổi 62 người, thôi việc ngay 33 người).