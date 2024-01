Bản tin 8H: Công bố thu nhập bình quân của lao động Việt Nam năm 2023

TPO - Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,9% so với năm 2022.

Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,9% so với năm 2022. Theo đó, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng và nữ 6 triệu đồng. Riêng quý 4 năm 2023, đời sống lao động cải thiện khi thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng 180.000 đồng so với quý 3 năm 2023. Tốc độ tăng thu nhập đạt 2,5%, gần gấp đôi so với 1,4% quý 4 năm 2022 - thời điểm đại dịch vừa chấm dứt. Lý do là những tháng cuối năm, doanh nghiệp tăng tốc sản xuất kinh doanh, đơn hàng cải thiện đẩy mức thu nhập của người lao động cao hơn so với trước.

Tối 7/1, ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch UBND xã Việt Lập (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong. Theo đó, khoảng 13h45 cùng ngày, tại khu vực đường BT04 (xã Việt Lập), xe tải BKS 90C-026.05 (chưa rõ người điều khiển) va chạm với xe máy do anh Đ.V.C (SN 1992, ở thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập) điều khiển khiến anh C. tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, xe tải tiếp tục lao vào tiệm cắt tóc gội đầu ven đường. Lúc này, tiệm làm tóc đang có 4 người (gồm 3 khách và 1 nhân viên). Khi xe tải lao vào, vị khách ngồi ở vị trí trong cùng thoát nạn, 3 người còn lại bị thương.

Khoảng 2h15 ngày 7/1, Trung tâm thông tin 114 của Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo về vụ cháy tàu cá đang neo đậu tại vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà). Thời điểm này, có 3 tàu cá đang bốc cháy, không có người trên tàu. Trong đó, tàu cá ĐNa 90476 TS bốc cháy dữ dội; 2 tàu cá còn lại mang số hiệu ĐNa 90517TS, ĐNa 90546TS cháy phần cabin. Sau hơn 1h dập lửa, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 5h cùng ngày tàu Đna 90517TS bốc khói trở lại, lực lượng cứu hỏa đã túc trực để dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi tàu cá ĐNa 90476 TS, 2 tàu cá ĐNa 90517TS và ĐNa 90546TS bị cháy rụi phần cabin. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Đà Nẵng đến Bình Định mưa rào vài nơi. Các khu vực khác đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 9-12/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 12-14/1, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Sáng và đêm trời rét, Bắc Bộ thời kỳ ngày 13-14/1 khả năng trời chuyển rét.

Tối 7/1, Công an xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với gia đình và các lực lượng tìm kiếm bé trai 10 tuổi mất tích. Theo đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, bé B.T.A. (10 tuổi, trú thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến) đạp xe di chuyển từ nhà đến thôn Bùi Xá chơi. Tuy nhiên, đến chiều tối không thấy con trai về nên gia đình báo cáo với lực lượng chức năng. Đại diện Công an xã Việt Tiến thông tin đã phát hiện xe đạp của bé để tại khu vực gần trụ sở công an xã nhưng người chưa tìm thấy. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, khoảng 19h25 ngày 10/12/2023, tại đường Trần Hưng Đạo (phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn ông Trần Xuân Mỹ (SN 1980, giáo viên dạy thực hành lái xe tại Trường CĐ Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình) điều khiển ô tô tập lái BKS 73A-093.03. Tại thời điểm kiểm tra, mức nồng độ cồn đo được trong hơi thở của ông Mỹ vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (0,516 miligam/1 lít khí thở). Với lỗi vi phạm trên, ông Trần Xuân Mỹ bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng, hình phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, ông Mỹ cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng kể từ ngày ký quyết định. (XEM CHI TIẾT)