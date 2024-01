Bản tin 8H: Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

TPO - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hoàng Ân - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 3/1, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hải Trung - Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hoàng Ân - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mới đây, HĐND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã tổ chức kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Kết quả, ông Bùi Thành Cương, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng có 8/33 phiếu "tín nhiệm cao" (chiếm 24,2% tổng số phiếu thu về), 4/33 phiếu "tín nhiệm" (chiếm 12,1%) và 21/33 phiếu "tín nhiệm thấp" (chiếm 63,7%). Theo Nghị quyết 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, với kết quả này, ông Bùi Thành Cương đã có quá 50% phiếu tín nhiệm thấp, sẽ phải từ chức hoặc Hội đồng nhân dân huyện sẽ miễn nhiệm chức vụ tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Ngày 3/1, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam do ông Lê Bá Huy làm giám đốc.Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ là hơn 246 tỷ đồng. Buổi đấu giá dự kiến diễn ra vào chiều 10/1 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất rộng hơn 2.293m2 tại địa chỉ 404 Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê). Ngoài ra, còn có 2 hạng mục tài sản thế chấp khác của Công ty Lắp máy Miền Nam tại KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

Ngày 3/1, theo thông tin từ Bộ Y tế, để ổn định nguồn cung vắc-xin 5 trong 1 (DTP-HepB-HiB) cho Chương trình Tiêm chủng Mở rộng trên cả nước, Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức mua sắm, đấu thầu thêm 2,8 triệu vắc-xin 5 trong 1 sử dụng trong năm 2024 và tiêm bù cho trẻ của năm 2023. Phó Giáo sư Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết theo quy định, từ thời điểm đặt hàng đến khi hoàn tất cả thủ tục và có được vắc-xin phải mất từ 3-5 tháng nhưng Bộ Y tế đang gấp rút hoàn thành các quy trình. Số vắc-xin này đáp ứng đủ 100% nhu cầu tiêm bù của năm 2023 và đảm bảo đủ vắc-xin tiêm cho trẻ sinh trong 6 tháng đầu năm 2024.

Theo Báo cáo Tình hình dân số, lao động và việc làm quý IV và cả năm 2023 của Tổng cục Thống kê, năm 2023, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, 112 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ số tự nhiên khoảng 105/100. Năm 2022, tỷ số này là 113,7 bé trai trên 100 bé gái, được đánh giá nghiêm trọng. Năm 2020 là 112,1 và năm 2019 là 111,5 bé gái trên 100 bé trai. Mức sinh trung bình của phụ nữ Việt năm qua có xu hướng giảm nhẹ, còn 1,96 con trên một phụ nữ. Mức này đã giảm một nửa so với 3,8 con trên một phụ nữ vào năm 1989. Tuổi thọ trung bình của người Việt năm 2023 là 73,7, trong đó nam giới 71,1 và nữ 76,5. 2023 cũng là năm ghi dấu dân số Việt Nam đạt 100,3 triệu người với tỷ lệ nam và nữ khá cân bằng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 4/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng. Từ 5/1, khu vực này rét về đêm và sáng. Trong đó, Đông Bắc Bộ ngày 5-6/1 mưa nhỏ rải rác. Ngày 4/1, Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra, làm rõ trường hợp một người đàn ông tử vong khi đi xe ôm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 3/1, tài xế xe ôm công nghệ điều khiển xe máy chở một vị khách hơn 50 tuổi từ quận 10 về quận Bình Tân. Khi xe đang lưu thông trên đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), vị khách bất ngờ ngã xuống đường. Thấy vị khách có dấu hiệu khó thở, người dân định dùng xe lôi chở nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.