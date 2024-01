Bản tin 8H: Động thái của Chùa Ba Vàng trước yêu cầu gỡ bỏ giới thiệu xá lợi tóc Đức Phật

TPO - Chùa Ba Vàng đã gỡ bỏ các thông tin đăng tải trên website của nhà chùa về "xá lợi tóc Đức Phật" trước yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày 31/12, sau khi có văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Ba Vàng đã gỡ bỏ tất cả các giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng" trên các trang thông tin của mình.Tuy nhiên, trên website cũng như tài khoản Facebook vẫn đăng báo cáo giải trình việc trưng bày "xá lợi tóc Đức Phật" tại chùa Ba Vàng gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan liên quan. Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có văn bản yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc "xá lợi tóc Đức Phật" và việc tổ chức sự kiện này. Đồng thời, Giáo hội cũng yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng, gỡ bỏ tất cả các giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng”.

Ngày 31/12, tin từ UBND xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư) cho biết trên địa bàn vừa có một thiếu niên đột tử trên sân bóng.Theo đó, 15h30 ngày 30/12, em P.V.H. (15 tuổi, trú thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân) khi đang đá bóng cùng nhóm bạn tại sân ở địa phương thì bất ngờ ngã quỵ xuống sân. Dù đã được mọi người tiến hành sơ cứu tại chỗ, H. đã không qua khỏi. Những người chứng kiến nhận định nguyên nhân khiến H. tử vong được cho là do đột quỵ. Trước khi gặp tai nạn, H. đang là học sinh lớp 10 thuộc một trường THPT trên địa bàn huyện Hoa Lư.

Ngày 31/12, Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) thông báo về việc truy tìm đối tượng liên quan tới vụ TNGT xảy ra vào chiều 30/12 khiến hai cô giáo tử vong và một người bị thương. Theo đó, khoảng 17h ngày 30/12, xe ô tô BKS 51F-186.76 do Nguyễn Phương Dương (SN 1997, thôn Ea Sia, xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo) điều khiển, va chạm với xe máy BKS 47D1-619.25 do cô giáo N.T.H chở theo bà Đ.T.N.H, rồi tiếp tục va vào xe máy BKS 47D1-586.84 do cô giáo B.T.V điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại tại tại Buôn Đung B, xã Ea Khal. Hậu quả, hai cô giáo N.T.H và bà B.T.V tử vong. Nạn nhân Đ.T.N.H bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Phương Dương đã rời khỏi hiện trường.

Tối 31/12, lãnh đạo Đảng ủy phường Cốc Lếu (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 bố con bị chó dữ tấn công. Theo đó, ngày 30/12, anh Nguyễn Đức T. (32 tuổi) đưa theo 2 con trai là Nguyễn Đức H. (4 tuổi), Nguyễn Đức V. (19 tháng tuổi, ở phường Cốc Lếu) đi lấy ô tô được gửi tại đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, bất ngờ bị 2 con chó nặng khoảng 30kg lao vào tấn công. Anh T. ôm 2 con trong lòng để bảo vệ nên bị rất nhiều vết thương. Các nạn nhân còn bị chó kéo lê nên có nhiều vết trầy xước trên cơ thể, may mắn không nguy hiểm tới tính mạng, được điều trị trong bệnh viện. Phía gia đình có 2 con chó tấn công người dân đã thỏa thuận, bồi thường cho bố con anh T.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, miền Bắc có thời tiết thuận lợi, khô ráo.Mưa nhỏ có thể xuất hiện vào sáng sớm nhưng lượng không đáng kể, cùng với tình trạng sương mù tiếp diễn tương tự những ngày qua. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có thể xuất hiện mưa rào trong ngày. Xác suất xảy ra mưa là trên 70%, người dân cần lưu ý khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Tại Nam Bộ, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện đặc biệt tại khu vực Đông Nam Bộ. Một số nơi khả năng ghi nhận mức nhiệt cao trên 35 độ C. Thời tiết cũng nắng ráo, ít nguy cơ xuất hiện mưa dông.

Theo Cục CSGT, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 44 người.Về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện 7.376 trường hợp vi phạm; phạt tiền 16 tỷ 065 triệu đồng; tạm giữ 70 xe ô tô, 2.873 xe mô tô, 14 phương tiện khác; tước 1.526 Giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.193 trường hợp, vi phạm về ma túy 9 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.294 trường hợp, cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 87 trường hợp, chở quá khổ giới hạn 15 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)