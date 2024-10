Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ

TPO - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng quỹ đất công gồm 113 khu với tổng diện tích 22.152 ha, trong đó sẽ thực hiện đấu giá 38 khu đất với diện tích 392 ha. Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha Những vị trí đất đấu giá có mục đích sử dụng phù hợp, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch.

Sáng 22/10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2024. Ông Võ Anh Tuấn – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo.

Tại họp báo, trả lời phóng viên báo Tiền Phong về việc đấu giá các khu đất, trụ sở công cũ và việc quy định sử dụng những tài sản này sau khi đấu giá, bà Lê Thị Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương cho biết, đối với những khu đất, trụ sở công cũ trước khi đấu giá, cơ quan chức năng đã có kế hoạch sử dụng đất phù hợp từng khu vực. Do đó, đối với tổ chức, cá nhân sau khi trúng đấu giá phải thực hiện đúng quy hoạch sử dụng đất tại vị trí đó, không tự ý thay đổi.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương Võ Anh Tuấn cho biết thêm, chủ trương của tỉnh là không đấu giá bừa bãi đất công, vì đây là tài sản có hạn. Tỉnh tận dụng những khu đất công để đấu giá vừa tạo nguồn ngân sách thực hiện các công trình phát triển địa phương, vừa biến những khu đất sau khi đấu giá đạt được mục đích hoàn thiện đô thị, nâng cao đời sống người dân.

Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha, gồm: khu đất Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (0,26 ha tại TP.Thủ Dầu Một); 2 khu đất Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (564 m2 tại TP.Thuận An); khu đất Công ty Sobexco (2,35 ha tại TP.Bến Cát); khu đất Tổng công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (2,98 ha tại TP.Dĩ An); khu đất Công ty CP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tấn Lợi (0,81 ha tại TP.Thủ Dầu Một); khu đất Thanh tra Sở Xây dựng (0,04 ha tại TP.Thủ Dầu Một); khu đất Trường Mầm non Châu Thới (0,41 ha tại TP.Dĩ An); khu đất Khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng (0,82 ha) và khu đất Khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng - khu phía sau Công an huyện (0,61 ha tại huyện Dầu Tiếng).

Trước đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 đã tổ chức họp triển khai thực hiện Đề án này.

Trong số 38 khu đất (tổng diện tích 392 ha), tỉnh Bình Dương dự kiến đấu giá theo từng giai đoạn, trong đó có 10 khu đất nói trên sẽ đấu giá trong năm nay. Đến năm 2025 sẽ thực hiện đấu giá 17 khu đất với diện tích 331,6 ha. Giai đoạn từ 2026-2030 sẽ thực hiện đấu giá 11 khu còn lại với diện tích 52,2 ha.

Bên cạnh đó, Bình Dương sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 75 khu đất là 75 khu đô thị mới và khu vực phát triển đô thị với tổng diện tích 21.760 ha. Trong đó, UBND cấp huyện phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cho 4 khu với tổng diện tích 1.764,5 ha trong năm 2024; 18 khu với tổng diện tích 2.702,8 ha trong năm 2025 và 53 khu với tổng diện tích 17.292,5 ha trong giai đoạn 2026-2030.

Đến năm 2030, tỉnh Bình Dương cũng sẽ thiết lập nguồn quỹ đất tổng diện tích 22.512 ha để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.