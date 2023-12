Bản tin 8H: Kẻ lừa tình và tiền mẹ đơn thân trốn từ Hà Nội vào Đắk Lắk

TPO - Sau khi lừa tình, tiền của nhiều cô gái, mẹ đơn thân, nam thanh niên quê Phú Thọ trốn từ Hà Nội vào Đắk Lắk vẫn không thoát được lưới pháp luật.

Công an xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện đối tượng chuyên lừa tình, tiền nhiều phụ nữ đang lẩn trốn trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an xã Ea Kao phát hiện một thanh niên lạ lưu trú trên địa bàn có nhiều biểu hiện bất thường nên mời về trụ sở làm việc. Qua xác minh, người này là Phạm Tuyên Quang (26 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), bị Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) khởi tố, truy tìm để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quang thường xuyên tiếp cận các cô gái trẻ hoặc mẹ đơn thân để làm quen, tặng quà. Sau đó, Quang tạo mối quan hệ tình cảm, tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân. Ngày 29/12, Công an quận Nam Từ Liêm đã vào Đắk Lắk làm các thủ tục di lý đối tượng Phạm Tuyên Quang về TP Hà Nội, để xử lý theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 31/12, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù, đêm và sáng sớm trời rét. Hà Nội sáng sớm và đêm mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm mưa nhỏ và sương mù, trời rét. Quảng Bình đến Bình Định có mưa, mưa rào, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nắng nóng cục bộ có thể xảy ra khi nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 35 độ C.

Mới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có Văn bản số 895/HĐTS-VP1, ngày 28/12, do Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ký. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và việc tổ chức sự kiện này. Đồng thời, Giáo hội cũng yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại đức trụ trì gỡ bỏ ngay những giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng trên trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội liên hệ đến sự việc trên.

Ngày 30/12, Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong dưới hầm máy tàu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, ba người trong cùng một gia đình là anh Ninh Quang C. (SN 1985), chị Trần Thị M. (SN 1985) và cháu Ninh Mạnh H. (SN 2006) xuống khoang máy tàu chở dăm gỗ mang số hiệu NĐ 2388 do anh Ninh Quang C. (SN 1985, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) làm chủ tàu, để sửa bơm nước thì bị ngạt khí. Khi lực lượng chức năng mang mặt nạ chống độc xuống giải cứu, ba nạn nhân đã tử vong.

Ngày 30/12, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc cử bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, điều hành Sở này. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang phụ trách, điều hành Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 29/12/2023 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc Sở. Bà Trang được giao phụ trách Sở sau khi ông Lê Ngọc Tường bị cách chức Giám đốc Sở và khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 30/12, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2024, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người và bị thương 40 người.Về công tác xử lý vi phạm, trên đường bộ, lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7.375 trường hợp vi phạm, phạt tiền 17 tỷ 443 triệu đồng, tạm giữ 107 xe ô tô, 2.428 xe mô tô, 67 phương tiện khác và tước 1.561 Giấy phép lái xe các loại.