Bản tin 8H: Nhân sự mới của Văn phòng Chính phủ

TPO - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Hành chính, Cục Quản trị vừa được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm lãnh đạo mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Hành chính, Cục Quản trị. Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm Tin học giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản trị. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Bùi Danh Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 1688/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, ngày 8/12, tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, ông Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 47/49 phiếu. Ông Hoàng Văn Thạch sinh năm 1968, quê quán xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông.

Khoảng 11h45 ngày 27/12, sau tiếng động mạnh, sinh viên và bảo vệ trường Đại học Kinh tế TPHCM trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 5 (quận 10) phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi, rơi từ lầu cao xuống đất tử vong tại chỗ.Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này từ bên ngoài vào trường và xảy ra vụ việc. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, thi thể người đàn ông được cơ quan chức năng đưa về nhà xác. Công an quận 10 đang xác minh danh tính người này và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Hà Nội vừa có thông tin về tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp (DN). Khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng Tết Dương lịch 2024 và Tết Âm lịch Giáp cao nhất, lần lượt là 90 triệu đồng/người và 205.000.000 đồng/người. Trong khi đó, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Dương lịch 2024 thấp nhất đến từ khối FDI với 350.000 đồng/người. Đặc biệt, mức thưởng Tết Giáp Thìn thấp nhất của tất cả các khối doanh nghiệp là 500.000 đồng.

Chiều 27/12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) đã thông tin về giải đấu Poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình. Theo đó, ngày 6/12, Văn phòng UBND TP có công văn giao Công an thành phố xác minh đơn của công dân phản ánh Công ty cổ phần giải trí và tổ chức sự kiện VSOP tổ chức giải Bridge và Poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình, quy trình chấp thuận tổ chức giải thực hiện trái quy định pháp luật. Công an TP Hà Nội xác định Sở Văn hóa và Thể thao đồng ý chủ trương cho Công ty VSOP tổ chức giải. Việc nhiều người nước ngoài tham gia giải đấu là tự nguyện, không được đơn vị, tổ chức Việt Nam nào mời dự. Cơ quan chức năng chưa phát hiện được việc người tham gia giải đấu cá cược hoặc đổi phỉnh lấy tiền mặt, nên chưa đủ căn cứ xác định có dấu hiệu tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/12), miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; độ ẩm trong không khí thấp nên cảm giác hanh khô rõ rệt. Mức nhiệt cao nhất toàn miền không quá 26 độ, vùng núi cao có nơi giảm thấp dưới 10 độ. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Riêng thời tiết Hà Nội, hôm nay ngày nắng, nền nhiệt ban ngày tăng khoảng 1-2 độ so với hôm qua, cao nhất 25 độ; ban đêm trời lạnh sâu với mức 14-17 độ. Dự báo thời tiết khu vực miền Trung hôm nay gia tăng mưa. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Ngày 27/12, tại hội nghị giao ban quý IV/2023 của Hà Nội, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đơn vị này đang xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện trong đêm giao thừa, với 31 vị trí (quận Hoàn Kiếm 2 vị trí). Trong đó, có 9 vị trí bắn pháo hoa tầm cao, với 600 quả/1 vị trí; 22 vị trí bắn pháo hoa tầm thấp. Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, cho biết trong dịp Tết dương lịch, địa bàn quận có lễ hội Countdown tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra, phố đi bộ Hồ Gươm cũng mở cửa 4 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch (từ tối 29/12 đến ngày 1/1/2024) để phục vụ người dân vui chơi. (XEM CHI TIẾT)