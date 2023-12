Bản tin 8H: Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn quyết định bổ nhiệm nhân sự

TPO - Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 3 cơ quan.Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ 1/1/2024. Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Trần Tuấn Anh giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, tính từ ngày 11/1/2024. Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", chiều 25/12, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang đã thống nhất giao ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, điều hành UBND tỉnh An Giang đến khi có chủ trương mới. Trước khi bị khởi tố, ngày 8/12, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 2002/QĐ-UBND ủy quyền ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang điều hành, giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/12 đến hết ngày 17/12.

Chiều 25/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết trong năm 2023, tiền lương cao nhất là 250 triệu đồng/tháng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh; tiền lương thấp nhất 4,16 triệu đồng/tháng. Về tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2024, con số cao nhất đến từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 157 triệu đồng. Trong khi đó, mức thấp nhất thuộc về doanh nghiệp nhân doanh, với 50.000 đồng. Tiền thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất ở khối các doanh nghiệp dân doanh, hơn 1 tỷ đồng. Thấp nhất thuộc về doanh nghiệp FDI với 100.000 đồng.

Chiều 25/12, đại diện lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 60-03S (huyện Định Quán) tạm dừng hoạt động vì thiếu nhân lực. Theo Sở GTVT Đồng Nai, hiện nay Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai chỉ có 1 Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm và 1 Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh đăng kiểm Định Quán, do đơn vị thiếu lãnh đạo ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nên phải ngưng hoạt động 1 chi nhánh. Ngoài ra, Trung tâm mở cửa hoạt động trở lại tại Chi nhánh đăng kiểm Long Khánh (60-02S, tại TP Long Khánh).

Ngày 25/12, Công ty CP Keyhinge Toys Việt Nam (đường số 3 Khu Công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phát thông cáo tạm dừng hoạt động kinh doanh. Theo đó, hiện công ty có 1.312 lao động. Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (sản xuất các sản phẩm đồ chơi và trò chơi) gặp khó khăn nên ngày 22/12, công ty đã gửi thông báo đến các cơ quan chức năng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thông báo sẽ tạm dừng hoạt động trong 3 tháng. Thời điểm dự kiến ngừng kinh doanh là từ ngày 3/1/2024. Về chế độ, chính sách cho người lao động, công ty sẽ giải quyết thưởng cuối năm gồm thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt, trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực này đêm không mưa, ngày nắng.Hà Nội có ngày nhiệt độ cao nhất lên tới 27 độ C, trời không mưa, ban ngày có nắng. Quảng Bình đến Bình Thuận mưa vài nơi, trong đó, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào. Các khu vực khác đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong đó, Đông Nam Bộ trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, sau khi công bố số điện thoại “đường dây nóng”, Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh có giá trị của các tổ chức, cá nhân, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cũng nhận được không ít thông tin thiếu chính xác, tin giả, quấy rối, không đúng thẩm quyền giải quyết của công an tỉnh. Hằng ngày, trong số hàng chục tin tố giác các đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh để Công an Trà Vinh đấu tranh, triệt xóa, làm trong sạch địa bàn thì cũng có nhiều trường hợp thông tin không đúng sự thật với mục đích cá nhân. (XEM CHI TIẾT)