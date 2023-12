Bản tin 8H: An Giang bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt

TPO - UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 22/12, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức trao quyết định đối với 4 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cụ thể, UBND tỉnh An Giang trao quyết định: Bổ nhiệm ông Lê Trường Sơn, Trưởng phòng Kinh tế ngành (Văn phòng UBND tỉnh) giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Tân Châu giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng; kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đối với ông Đỗ Văn Thơm, kể từ ngày 24/12/2023 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn, gây thiệt hại nhiều căn nhà trên địa bàn huyện Tân Phước. Khoảng 12h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà kho chứa xe, hàng hóa của một cửa hàng tạp hóa ở khu 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước. Đám lửa nhanh chóng lan sang các hộ lân cận. Tại hiện trường, cột khói bốc lên cao hàng chục mét. Thống kê sơ bộ, vụ cháy làm 5 căn nhà, cửa hàng cùng nhiều tài sản trong đó bị thiêu rụi và 2 căn khác bị cháy sém. Công an đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn. Theo phương án được duyệt, dự án có tổng chiều dài 15,2km. Điểm đầu kết nối với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Điểm cuối kết nối với dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL.45 thuộc địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Tuyến đường sẽ được đầu tư mở rộng lên 6 làn xe thay vì quy mô 4 làn xe hạn chế như hiện nay. Bề rộng công trình cầu phù hợp với khổ nền đường. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.995 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bố trí 1.200 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022. Giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến bố trí hơn 795 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại.Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến từ 13-15 độ C. Tại Trung Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Theo dự báo, ngày và đêm 24/12, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Chiều 22/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - công bố và trao quyết định về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an - đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1967, quê ở xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; có trình độ chuyên môn, học vị thạc sĩ an ninh nhân dân, cử nhân luật; lý luận chính trị cao cấp. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 22/12, Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa có quyết định về việc bố trí Phó Giám đốc Huỳnh Minh Sở về công tác tại phòng thanh tra của sở. Nhiệm vụ cụ thể do chánh thanh tra phân công. Theo tìm hiểu của phóng viên, lý do ông Sở bị miễn nhiệm do hai lần bị kỷ luật trong cùng một nhiệm kỳ công tác. Trước đó vào ngày 11/5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai ra thông cáo báo chí kỳ họp thứ 34, thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Huỳnh Minh Sở vì liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm theo thông báo số 314-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương. Vào tháng 9/2021, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai cũng thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Sở vì ký cấp 30 sổ đỏ trái luật (theo Kết luận số 08 của Thanh tra tỉnh Gia Lai). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 22/12, tại Công an xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ công bố quyết định tuyển chọn một cán bộ Công an xã bán chuyên trách vào lực lượng Công an tỉnh Bình Dương. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chị Lê Ngọc Thu. Chị Lê Ngọc Thu là cán bộ công an xã bán chuyên trách đang công tác tại Công an xã Tân Mỹ. Chị Thu chính thức được tuyển vào Công an tỉnh Bình Dương và được phong quân hàm thượng úy. (XEM CHI TIẾT)