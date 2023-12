Bản tin 8H: Nữ sinh 14 tuổi rơi xuống trước sảnh chung cư

TPO - Người dân phát hiện một bé gái nằm bất động trước sảnh chung cư ở TPHCM sau tiếng động mạnh.

Khoảng 21h ngày 20/12, sau tiếng động mạnh, người dân sống tại chung cư Hoàng Kim Thế Gia trên đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP HCM) phát hiện bé gái 14 tuổi nằm bất động trên mặt đất, trước sảnh chung cư.Cơ quan chức năng quận Bình Tân đã đến đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Theo một số nhân chứng, bé gái sống cùng gia đình tại chung cư, đang là học sinh một trường trung học cơ sở trên địa bàn. Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mới đây, tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Phù Cừ, thừa ủy quyền của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Đình Hương - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Hưng Yên, công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Phù Cừ đối với đồng chí Trần Văn Thành, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2023.

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin một phụ nữ nhiễm HIV, bán dâm lây nhiễm cho nhiều người ở xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Trọng Bát - Chủ tịch UBND xã Phú Lương, cho biết ngay khi có thông tin đồn thổi trên mạng xã hội, Hội Phụ nữ xã cùng công an xã xác minh và kết luận không có sự việc trên. Theo ông Bát, những nội dung đăng trên mạng xã hội nói trên đang nhắm vào một người nữ trú tại thôn Thượng, xã Phú Lương. Chồng mất từ lâu, người này đang sống độc thân và kinh doanh quần áo tại địa phương. Công an xã Phú Lương đang xác minh người tung tin sai sự thật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/12, ông Võ Minh Tâm - Đội Công tác tình nguyện xã hội phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - cho biết ngành chức năng đang tích cực tìm kiếm người thân cho cụ bà đi lạc đến bến xe khách tỉnh.Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 19/12, cụ bà - tự giới thiệu tên là Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1935, ngụ ở tỉnh Vĩnh Long) nhưng không có giấy tờ tùy thân - xuất hiện tại bến xe với một túi nhựa đựng quần áo. Thấy cụ bà có dấu hiệu trí nhớ không được minh mẫn vì lớn tuổi, người dân và lực lượng chức năng đã tiếp cận để tìm hiểu nhằm hỗ trợ. Tuy nhiên, khi mọi người hỏi thăm và có nhã ý hỗ trợ, bà cụ lại phản ứng, nói nhiều câu không được bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 8-11 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13-16 độ. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12; Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Chiều 20/12, tại TP Vinh, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định số 8889/QĐ-X01 ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đại tá Bùi Quang Thanh, sinh năm 1977, quê quán xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội; có học vị Tiến sỹ Luật; Lý luận chính trị cao cấp. (XEM CHI TIẾT)

Tối 20/12, bà Phạm Thị Công - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm hai học sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều cùng ngày, nhóm 6 nữ sinh lớp 7 (trường THCS Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) sau giờ học thể dục rủ nhau ra khu vực sông Cửa Đại (thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An) chơi. Trong lúc đùa giỡn, em P.T.H.D. và P.T.U. (cùng sinh năm 2011, trú thôn Phổ An, xã Nghĩa An) bị trượt chân rơi xuống biển mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng và người dân phối hợp tổ chức tìm kiếm, vớt được hai em nhưng cả hai đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)