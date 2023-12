Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Chiều 20/12, tại TP Vinh, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định số 8889/QĐ-X01 ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng thời, Đại tá Bùi Quang Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo của Bộ Công an, Lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Quang Thanh, sinh năm 1977, quê quán xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội; có học vị Tiến sỹ Luật; Lý luận chính trị cao cấp.

Đại tá Bùi Quang Thanh công tác tại Công an tỉnh Quảng Bình từ năm 1997 và trưởng thành, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Tháng 7/2021, khi đang giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Bùi Quang Thanh được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chúc mừng Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.