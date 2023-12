Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang về công tác cán bộ

TPO - Thượng tá Nguyễn Văn Mậu - Trưởng Công an huyện Hàm Yên, được điều động và giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Phạm Xuân Tuyên - Trưởng Công an TP. Tuyên Quang, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Tuyên Quang.

Thượng tá Nguyễn Văn Mậu - Trưởng Công an huyện Hàm Yên, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Tuyên Quang.

Việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị nhằm kiện toàn, sắp xếp một số vị trí lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời gắn với thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Mậu hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Tuyên Quang tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an thành phố xây dựng tập thể ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở địa phương.