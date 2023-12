Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về công tác cán bộ

TPO - Trung tá Hoàng Quốc Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung tá Hoàng Quốc Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Lai Châu, được bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, chúc mừng Trung tá Hoàng Quốc Thành và chúc mừng lực lượng Công an thành phố Lai Châu có thêm Phó trưởng Công an thành phố.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo tân Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận với công việc, cùng Ban Chỉ huy Công an thành phố Lai Châu đoàn kết, thống nhất quản lý chặt cán bộ, chiến sĩ; tập trung, tranh thủ thời gian nghiên cứu các văn bản có liên quan, nhất là văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an thành phố Lai Châu trong sạch, vững mạnh.

Nhận nhiệm vụ, Trung tá Hoàng Quốc Thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Tân Phó Giám đốc Công an thành phố Lai Châu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đóng góp vào thành tích chung của đơn vị; quyết tâm cùng với lực lượng Công an thành phố Lai Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.