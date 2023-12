Công an tỉnh Lai Châu điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TPO - Công an tỉnh Lai Châu điều động, bổ nhiệm 4 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Chiều 4/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó trưởng Công an huyện Phong Thổ được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu.

Trung tá Phạm Ngọc Thỉnh - Trưởng Công an xã Bum Tở, Công an huyện Mường Tè, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh.

Thiếu tá Phàn A Tủa - Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Phong Thổ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Phong Thổ.

Thiếu tá Hoàng Văn Nam - Trưởng Công an xã Bản Lang, Công an huyện Phong Thổ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Phong Thổ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu ghi nhận những cố gắng nỗ lực phấn đấu trong quá trình công tác của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Trên cương vị công tác mới, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu yêu cầu các cán bộ này tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, xây dựng đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, mạnh dạn tham mưu, đề xuất, dám nghĩ, dám làm, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.